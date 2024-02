Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc tết Công an tỉnh Nghệ An

Ngày 8-2, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ duyệt đội danh dự Công an tỉnh Nghệ An

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Nghệ An…

Sau khi duyệt đội danh dự và dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An báo cáo tình hình, kết quả nổi bật trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024.

Phát biểu trước cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới toàn thể lực lượng Công an nhân dân tỉnh Nghệ An lời thăm hỏi thân tình và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thông tin đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An về tình hình kinh tế - xã hội của nước ta trong năm 2023 với những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong những kết quả đạt được đó có đóng góp rất quan trọng của tỉnh Nghệ An.

Trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế và có bước phát triển quan trọng, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đặc biệt, năm 2023 có thể nói là một năm thành công khá toàn diện, khá nổi bật của tỉnh Nghệ An so với mặt bằng chung của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà tết Công an tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng và đồng tình với đánh giá, năm 2023, tình hình an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày càng ổn định và được đánh giá là bình yên nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đây là yếu tố rất then chốt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng Công an tỉnh Nghệ An năm thứ 9 liên tiếp vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và ngày 7-2 vừa qua, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Về nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, tỉnh Nghệ An đã tích cực thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Đây là những thuận lợi, tạo ra thời cơ, vận hội mới. Tuy nhiên, với đặc thù là địa bàn trọng yếu, chiến lược về an ninh trật tự của cả nước, do đó Công an tỉnh Nghệ An cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao để tình hình an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh luôn ngày càng ổn định, ngày càng chắc chắn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà tết đến 20 cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Công an tỉnh Nghệ An luôn nhận thức sâu sắc và quán triệt nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý thống nhất của Nhà nước; sự giám sát của nhân dân đối với mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc và có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhận thức đầy đủ vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ vai trò và sự lãnh đạo của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Lực lượng Công an nhân dân phải là lực lượng nòng cốt và thực sự là thanh kiếm, lá chắn bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định và phát triển đất nước”. Trong công tác, lực lượng Công an nhân dân cần tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp, các địa phương, nhất là với lực lượng Quân đội để góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công an tỉnh Nghệ An cần tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự; khẩn trương thi hành các luật mới được Quốc hội ban hành như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Căn cước.

Trung tướng Lê Quốc Hùng tặng quà tết Công an tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Công an Nghệ An cần chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng; xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Đồng thời, cần tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; cũng như lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự”.

Với truyền thống vẻ vang “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân anh hùng và những thành tích đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng rằng, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà; góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước, nhân dân; góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phồn thịnh, giàu mạnh, sánh vai với các tỉnh, thành trong cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với đại diện cán bộ Công an tỉnh Nghệ An

Trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công; bước sang năm mới với quyết tâm lớn hơn, đạt được thành tích nhiều hơn; xứng đáng là lực lượng Công an anh hùng trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu!

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng quà, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tới Công an tỉnh Nghệ An và 20 cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn; lì xì chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.

DUY CƯỜNG