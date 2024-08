Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo khẩn sau vụ nổ lò hơi làm 2 người chết

Ngày 6-8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền vừa ký công văn số 3146/UBND-NC về tăng cường công tác an toàn lao động và PCCC trên địa bàn tỉnh, sau khi xảy ra vụ cháy nổ nghiêm trọng tại Công ty TNHH LC Buffalo (khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các lực lượng chức năng đã nhanh chóng, kịp thời, phối hợp chặt chẽ trong công tác chữa cháy và cứu nạn đối với vụ cháy nêu trên, không để đám cháy lan rộng, góp phần giảm thiệt hại, đảm bảo an toàn, tính mạng người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đồng Phú phối hợp Sở LĐ-TB-XH, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công đoàn các khu công nghiệp khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh tổ chức khắc phục hậu quả, điều tra vụ cháy theo quy định.

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trao đổi, chỉ đạo lực lượng PCCC và CHCN tại hiện trường. Ảnh: VĂN THỦY

Bên cạnh đó, các sở, ban ngành, cơ quan hữu quan chỉ đạo các đơn vị chuyên môn điều tra vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở đảm bảo điều kiện về an toàn PCCC và CHCN, nhất là các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ ban đầu cho gia đình 2 nạn nhân. Ảnh: VĂN THỦY

Tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; việc quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động như: nồi hơi, thiết bị áp lực, thang máy, thiết bị nâng, các công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Hiện trường vụ việc

Như Báo SGGP Online đưa tin, khoảng 7 giờ 30 ngày 5-8, một vụ cháy nổ nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH LC Buffalo khiến anh Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1982, ngụ xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài) và anh Nguyễn Văn Thùy (sinh năm 1992, quê tỉnh Quảng Bình, tạm trú thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) tử vong. Một nam công nhân bị thương do ngạt khói là anh Trương Công Đại (31 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

BÙI LIÊM