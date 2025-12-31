Chủ tịch UBND TPHCM đi metro đến dự lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM

Sáng 31-12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn đại biểu đến dự lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM. Đoàn đã chọn di chuyển bằng Metro số 1, minh hoạ rõ nét cho sự thuận tiện khi đến trung tâm bằng giao thông công cộng.

Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn di chuyển bằng metro đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự lễ ra mắt có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; lãnh đạo các sở, ban, ngành TPHCM.

7 giờ 35, đoàn có mặt tại ga Nhà hát Thành phố. Trong khoang, các đại biểu vừa tranh thủ trao đổi công việc, vừa quan sát nhịp vận hành của tuyến metro đầu tiên ở TPHCM. Đồng thời tham quan khu vực buồng lái của tàu.

Đoàn đi bộ từ ga Thủ Đức đến Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quãng đường khoảng 12km trôi qua trong hơn 15 phút. Đến ga Thủ Đức, đoàn xuống tàu và đi bộ đến trung tâm tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. Khoảng cách từ ga đến trung tâm chỉ vài trăm mét, người đi bộ chưa đến 5 phút.

Với quy mô 2 tầng chia thành 6 khu vực, Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM bố trí 61 quầy có công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ ở các lĩnh vực: Tư pháp, Nội vụ, Y tế, Xây dựng, Du lịch, Quy hoạch, Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội... Theo quy trình thiết kế và thử nghiệm ở các quầy, mỗi hồ sơ từ lúc người dân nộp số thứ tự đến lúc nhận phiếu tiếp nhận trung bình từ 5 - 10 phút.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, trung tâm cũng chú trọng bố trí các khu vực ưu tiên cho người khuyết tật, người yếu thế; các không gian chờ, sử dụng máy tính, máy tra cứu thông tin, trải nghiệm công nghệ robot, chatbot… phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thời gian qua, công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, luôn được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn trực tiếp với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM trao đổi cùng người dân đến thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khi sắp xếp, thành phố đã triển khai đồng bộ, các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả cải cách hành chính với mục tiêu thực hiện 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính và 100% thủ tục dành cho người dân, doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến. Việc thành lập và vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công chính là minh chứng rõ nét cho nỗ lực chuyển đổi phương thức quản lý sang nền hành chính phục vụ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các sở ban ngành kịp thời hỗ trợ và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính diễn ra thông suốt, hiệu quả.

Đoàn tham quan robot dẫn đường tại trung tâm

Chú trọng lựa chọn đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong chuẩn mực; chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm việc tại trung tâm. Khẩn trương nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối đồng bộ từ thành phố đến cấp xã theo Đề án đã được phê duyệt. Gắn hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công với chiến lược chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của thành phố.

Bên cạnh đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM tiếp tục phát huy vai trò là đầu mối tham mưu cho lãnh đạo thành phố trong công tác cải cách thủ tục hành chính; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và dữ liệu số.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM Nguyễn Tuấn Anh cho biết, với tinh thần cầu thị và sẵn sàng đổi mới, trung tâm xác định mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải không ngừng nâng cao trách nhiệm, bồi dưỡng chuyên môn, chấn chỉnh tác phong và thái độ phục vụ; coi dữ liệu là nguồn lực để tạo giá trị thực chất cho công việc.

Trung tâm sẽ lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo, đồng thời là động lực phấn đấu hàng ngày, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố.

CẨM NƯƠNG - NGÔ BÌNH