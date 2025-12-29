Người dân hài lòng với Trung tâm Phục vụ hành chính công trong ngày đầu vận hành

Thay vì phải di chuyển qua nhiều địa điểm, từ ngày 29-12, người dân và doanh nghiệp TPHCM chỉ cần đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tập trung của thành phố (tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức) để giải quyết thủ tục hành chính với nhiều thuận tiện.

Ngày 29-12, Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM (số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức) đã vận hành thử nghiệm ngày đầu tiên tiếp nhận hồ sơ tập trung. Đây là trung tâm hành chính công tập trung đầu tiên của TPHCM sau khi đưa bộ phận một cửa các sở ngành về tại một địa điểm để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ghi nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trong ngày 29-12, cho thấy, từ sáng sớm đến buổi chiều cùng ngày, đã có rất đông người dân, doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Trung tâm có cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, trang thiết bị hiện đại. Không gian làm việc thân thiện với sảnh chờ rộng rãi, máy lạnh, nước uống miễn phí và các thiết bị hỗ trợ như máy tính, máy scan phục vụ người dân. Đội ngũ nhân sự và đoàn viên thanh niên được tập huấn kỹ lưỡng, nhiệt tình hướng dẫn người dân từ khâu bốc số đến lúc hoàn tất giao dịch.

Với quy mô 2 tầng chia thành 6 khu vực, trung tâm bố trí 61 quầy có công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ ở các lĩnh vực: Tư pháp; Nội vụ; Y tế; Xây dựng; Du lịch; Quy hoạch; Kiến trúc; Tài nguyên và Môi trường; Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Bảo hiểm xã hội... Theo quy trình thiết kế và thử nghiệm ở các quầy, mỗi hồ sơ từ lúc người dân nộp số thứ tự đến lúc nhận phiếu tiếp nhận trung bình từ 5 - 10 phút.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng chú trọng bố trí các khu vực ưu tiên cho người khuyết tật, người yếu thế; các không gian chờ, sử dụng máy tính, máy tra cứu thông tin, trải nghiệm công nghệ robot chat bot… phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ghi nhận trong ngày đầu vận hành, trung tâm tiếp nhận khoảng gần 1.000 hồ sơ. Quy trình tiếp nhận diễn ra thông suốt, không có tình trạng ứ đọng. Người dân bày tỏ sự phấn khởi khi được tiếp cận mô hình phục vụ mới, thủ tục nhanh gọn và môi trường làm việc hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khảo sát trung tâm, chiều 29-12

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đến động viên cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm. Đồng chí ghi nhận những cố gắng, nỗ lực trong ngày đầu tiên vận hành thử nghiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên trung tâm.

Đồng chí nhấn mạnh, việc ra mắt trung tâm là minh chứng cho cam kết của lãnh đạo thành phố trong việc chuyển đổi mạnh mẽ phương thức quản lý từ mệnh lệnh hành chính sang phục vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Qua khảo sát, đồng chí lưu ý trung tâm tiếp tục lưu ý, hoàn thiện một số khu vực, trang thiết bị, bố trí nhân sự phù hợp để phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất; đồng thời chuẩn bị chu đáo cho lễ khánh thành trung tâm, dự diến sẽ được tổ chức vào ngày 31-12 tới đây.

