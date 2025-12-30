Một điểm đến, nhiều thuận tiện

Với người dân và doanh nghiệp ở một đô thị khoảng 14 triệu dân như TPHCM, mỗi lần đi làm thủ tục hành chính (TTHC) không chỉ là câu chuyện hồ sơ, giấy tờ mà còn là thời gian, chi phí và niềm tin vào cách vận hành của bộ máy hành chính.

Vì vậy, việc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM chính thức đi vào hoạt động không dừng ở thêm một địa điểm làm TTHC, mà là bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy cải cách hành chính theo hướng phục vụ, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

TPHCM hiện áp dụng trên 2.240 TTHC. Năm 2025, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết hơn 2,57 triệu hồ sơ... Khối lượng công việc khổng lồ đó đặt ra yêu cầu cải cách hành chính phải theo hướng tổ chức lại toàn bộ phương thức tiếp nhận và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, sự kiện Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM đi vào hoạt động được kỳ vọng là nơi hiện thực hóa tinh thần “một điểm đến”, khi TTHC cấp thành phố được “quy về một mối”.

Theo đó, với hình thức trực tiếp, tất cả hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thành phố đều được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM. Người dân, đại diện doanh nghiệp chỉ cần đến đây nộp hồ sơ và nhận kết quả, thay vì phải đi đến từng sở, ban, ngành như trước, giảm được nỗi lo về việc hồ sơ bị “kẹt” ở khâu trung gian nào đó.

Còn với TTHC trực tuyến, người dân có thể ngồi ở bất cứ đâu và thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. “Một điểm đến”, nếu được vận hành đúng nghĩa, sẽ giúp hành chính công trở nên dễ tiếp cận hơn, dễ hiểu hơn và đáng tin cậy hơn, mang lại sự thuận tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Trên thực tế, sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp được xác định là kim chỉ nam cho nền hành chính TPHCM suốt thời gian qua. Năm 2025, TPHCM đã thực hiện các đợt rà soát, đơn giản hóa TTHC trên quy mô lớn. Kết quả là 566 thủ tục được đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa. Đáng chú ý, chi phí tuân thủ TTHC đã được cắt giảm hơn 22%, tương đương trên 17.700 tỷ đồng.

Ngoài ra, TPHCM đã cung cấp 100% TTHC đủ điều kiện dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến. Những con số này cho thấy cải cách hành chính không chỉ tạo thuận lợi về thủ tục, mà còn giải phóng nguồn lực rất lớn cho xã hội và người dân, doanh nghiệp đang dịch chuyển mạnh sang sử dụng dịch vụ công trên môi trường số.

Không dừng lại ở đó, hệ thống giải quyết TTHC của TPHCM đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và nhiều hệ thống chuyên ngành khác, giúp cắt giảm đáng kể giấy tờ, hạn chế việc người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại những thông tin đã có trên cơ sở dữ liệu.

Cùng với hạ tầng viễn thông được phủ kín, không còn vùng lõm sóng, chuyển đổi số đang trở thành nền tảng để mô hình “một điểm đến” vận hành hiệu quả và cam kết phục vụ xuyên suốt. Hơn thế nữa, “một điểm đến” còn có ý nghĩa là nơi theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm đến cùng trước người dân, doanh nghiệp với từng hồ sơ cụ thể.

Theo đánh giá trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, TPHCM hiện đạt mức độ hài lòng chung trên 99,6%; riêng tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị đạt 99%, còn tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận và giải quyết TTHC đạt trên 91%. Đây là nền tảng quan trọng, cũng là áp lực để Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM giữ vững và nâng cao chuẩn mực phục vụ, bởi kỳ vọng của xã hội không ngừng tăng lên.

Để Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM trở thành “một điểm đến” thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp, bên cạnh việc “quy về một mối”, cần mang lại sự tiện lợi trong từng thủ tục, sự minh bạch trong từng quy trình và sự tin cậy trong từng kết quả giải quyết.

Khi người dân thấy việc thực hiện TTHC không còn là nỗi lo, khi doanh nghiệp được thông báo chính xác thời gian giải quyết TTHC, khi cán bộ, công chức thực sự làm việc với tinh thần phục vụ, thì khi đó cải cách hành chính đi vào thực chất. Đây cũng là thước đo cho cam kết của nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, kiến tạo phát triển, mọi thủ tục trở nên thuận tiện hơn, công bằng hơn và đáng tin cậy hơn.

NGÔ BÌNH