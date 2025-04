Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Chọn nhà đầu tư có tâm, có tầm xây dựng, phát triển huyện Cần Giờ

Sáng 4-4, đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đến dự, và phát biểu chỉ đạo Hội nghị lần thứ 21 (mở rộng), của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giờ, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn tài nguyên “độc nhất vô nhị”

Nhấn mạnh yêu cầu then chốt đối với huyện Cần Giờ là phải định vị lại mình để phát triển, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chỉ rõ, huyện Cần Giờ đã sở hữu nguồn tài nguyên “độc nhất vô nhị”, đặc biệt quý giá và là nền tảng để phát triển.

Đó là, Cần Giờ sở hữu không gian sinh thái đa dạng gồm rừng, biển, sông ngòi đan xen, tạo nên hệ cảnh quan tự nhiên không nơi nào có được. Trong đó, khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ (khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận năm 2000 – PV) chiếm gần 50% diện tích toàn huyện.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ nền tảng sinh thái đặc biệt đó, đồng chí Nguyễn Văn Được nhắc lại, định hướng phát triển huyện Cần Giờ đã được nêu rõ trong Nghị quyết 12 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Trong đó, phát triển huyện Cần Giờ trở thành đô thị nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh nâng tầm khu vực, có văn hóa đặc trưng trên cơ sở bảo tồn khu dự trữ sinh quyển và cảnh quan sông nước, đi đầu trong chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng đô thị thông minh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Huyện Cần Giờ không thể phát triển công nghiệp như các địa phương khác, càng không thể để dân cư phát triển một cách tự phát. Làm vậy là phá vỡ hệ sinh thái, làm mất đi bản sắc mà Cần Giờ đang có, mà thành phố đang gìn giữ”, đồng chí Nguyễn Văn Được nói.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, huyện Cần Giờ phát huy tính tự lực, tự cường, huy động mọi nguồn lực, phát huy các lợi thế, tiềm năng và giá trị vốn có để phát triển, nhất là phát triển đô thị sinh thái, xanh hóa ngành công nghiệp "không khói" – du lịch. Trong đó, tận dụng lợi thế để phát triển du lịch sinh thái. Đây là ngành "không khói" hái ra tiền, không ô nhiễm môi trường, mang lại có hiệu quả kinh tế cao.

Liên quan đến thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị, huyện đặc biệt quan tâm đến các nhà đầu tư, đồng hành cùng nhà đầu tư, “phải vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, tạo sự tin tưởng để càng ngày càng có nhiều nhà đầu tư về với Cần Giờ, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giờ. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Chúng ta kêu gọi nhà đầu tư vừa có tâm, vừa có tầm” Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh và khẳng định, huyện rà soát các dự án, công trình, dự án để kêu gọi nhà đầu tư tham gia xây dựng và phát triển huyện, theo đúng hướng mà Nghị quyết 12 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đề ra, trong đó phát triển đô thị dịch vụ theo hướng sinh thái kết hợp với du lịch và phải bảo vệ “lá phổi xanh” của TPHCM.

Trong quá trình phát triển này, Chủ tịch UBND TPHCM cảnh báo, nếu không giữ được rừng, để ô nhiễm môi trường, rác thải lan tràn, thì khách du lịch sẽ không còn lý do để đến với Cần Giờ. Du khách đến đây vì có biển, có rừng, có món ăn ngon từ hệ sinh thái rừng ngập mặn. Nếu mất đi những thứ này, thì chẳng còn lý do gì để du khách quay lại.

Cho nên khi phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ khu dự trữ sinh quyển thế giới, hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ. Huyện phải bảo vệ nghiêm ngặt tài sản “độc nhất vô nhị” này, trồng rừng và bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ.

Phát triển xanh, bền vững

Dự báo thời gian tới trên địa bàn huyện phát triển nhiều dự án, cho nên sẽ phát sinh nhiều nguy cơ, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu, huyện Cần Giờ nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự, kiên quyết xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường, xử lý tình trạng đầu cơ phân lô đất nền và gây sốt giá đất đai xung quanh các dự án. Trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phải gắn kết chặt chẽ với đảm bảo an ninh trật tự xã hội và an ninh quốc phòng.

Bí thư Huyện ủy huyện Cần Giờ Nguyễn Phước Hưng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, huyện Cần Giờ quan tâm đến bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử gắn với phát triển du lịch. Tập trung làm tốt việc giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích, lễ hội truyền thống như lễ hội Nghinh Ông, Di tích khảo cổ học Giồng Cá Vồ, Khu di tích Lịch sử chiến khu Rừng Sác - Cần Giờ...

Đề cập đến phát triển xanh và bền vững, Chủ tịch UBND TPHCM gợi mở, huyện Cần Giờ phát triển mô hình giao thông xanh, sạch. Trong đó ưu tiên sử dụng xe điện, hạn chế phương tiện chạy xăng dầu vào nội khu đô thị. Huyện Cần Giờ là nơi lý tưởng để hình thành một đô thị xanh kiểu mẫu – từ giao thông, hạ tầng, dịch vụ đến du lịch.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Nguyễn Văn Hồng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Huyện Cần Giờ có tiềm năng, lợi thế lớn, có điều kiện, có tầm nhìn và khát vọng phát triển. Đồng chí Nguyễn Văn Được tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Giờ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường với phương châm “5 thật – 7 dám – 5 rõ”.

Cùng với khát vọng phát triển, huyện sẽ thực hiện đạt kết quả cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2025, và góp phần phát triển TPHCM trở thành đô thị thông minh, sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển nhanh, bền vững, đặc biệt là phát triển xanh.

Không được sao nhãng công việc Trong phần chỉ đạo về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính của huyện, Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý, huyện tiếp tục thực hiện sắp xếp tinh gọn và chủ động phương án sắp xếp đơn vị hành chính theo đúng tinh thần của cấp trên. Trong đó, phương án sắp xếp thị trấn và các xã trên địa bàn huyện phải phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với yêu cầu về quản lý nhà nước... Về chính sách hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng, TPHCM sẽ có phương án hỗ trợ cụ thể. Huyện cũng phải chủ động tính toán chính sách phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế. “Trong lúc này, không được sao nhãng công việc. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải tập trung làm tốt nhiệm vụ, đảm bảo mọi công việc thông suốt, liền mạch”, Chủ tịch UBND TPHCM nhắc nhở.

VĂN MINH