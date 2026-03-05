Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Dù kết quả bầu cử thế nào vẫn cống hiến phục vụ nhân dân

Trao đổi với cử tri xã Bà Điểm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định dù trúng cử hay không, những người ứng cử vẫn nỗ lực làm việc, cống hiến đúng như chương trình hành động đã cam kết, phục vụ đất nước, thành phố và nhân dân.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng cử tri xã Bà Điểm. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tối 5-3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng những người ứng cử đại biểu (ĐB) HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 36, tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Bà Điểm.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao chương trình hành động của những người ứng cử, đa số đều là những vấn đề trọng tâm, trọng điểm của thành phố, sát sườn với đời sống người dân và sự phát triển của địa phương. Cử tri mong muốn những người ứng cử nỗ lực hơn nữa trong hành động, tiếp tục quan tâm chăm lo an sinh xã hội, giải quyết các dự án tồn đọng, nâng cao chất lượng đời sống người dân…

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Bà Điểm

Thay mặt những người ứng cử, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trân trọng đánh giá cao và ghi nhận những ý kiến đóng góp sôi nổi, trách nhiệm của cử tri xã Bà Điểm, vì sự phát triển của TPHCM, của địa phương và vì cuộc sống của người dân. Đồng thời, bày tỏ xúc động khi dù quá giờ làm việc nhưng cử tri tham dự hội nghị đông đủ, nhiệt tình nêu các ý kiến rất trách nhiệm.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, chương trình hành động của những người ứng cử đã nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm và được cử tri đồng tình, đánh giá cao. Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định nếu trúng cử, mỗi ứng cử viên sẽ phát huy tối đa vai trò người đại biểu của nhân dân, đại diện tiếng nói, quyền lợi của người dân, chuyển tải thông tin đến HĐND TPHCM, chính quyền các cấp để giải quyết những nhu cầu, bức xúc cũng như nguyện vọng của người dân.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, đó là trách nhiệm của ĐB HĐND cũng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức đối với người dân. Đặc biệt, đối với vai trò của Chủ tịch UBND TPHCM, đây là trách nhiệm lớn.

“Tôi và các đồng chí lãnh đạo UBND TPHCM, các sở, ngành sẽ làm việc, cống hiến và phục vụ những vấn đề mà cử tri đã đặt ra, để thành phố phát triển xứng tầm siêu đô thị với hơn 14 triệu dân. Đây là trách nhiệm nặng nề, nhưng chúng tôi nhận thức rằng càng nặng nề mà chúng ta quyết tâm, quyết liệt làm đạt kết quả thì càng vinh quang”, Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ.

Chủ tịch UBND TPHCM cam kết dù kết quả bầu cử thế nào, những người ứng cử đều làm việc và cống hiến đúng như chương trình hành động đã đề ra, để phục vụ đất nước, thành phố và phục vụ người dân.

Cử tri nêu ý kiến. Ảnh: NGÔ BÌNH

Thông tin về công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định thành phố đang tập trung mọi nguồn lực để đầu tư hệ thống giao thông. Trong đó, có tuyến quốc lộ 13, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, quốc lộ 22...

Với tuyến quốc lộ 22 qua xã Bà Điểm, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, hiện nay các xã đang làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao chủ đầu tư. Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao, biểu dương tinh thần làm việc của các xã; đồng thời hoan nghênh tinh thần vì cộng đồng, vì thành phố của người dân khi đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định thành phố luôn ưu tiên nguồn lực, dành sự quan tâm đầu tư hạ tầng. Cùng với đó, quan tâm công tác an sinh xã hội, phòng chống tham nhũng, xử lý triệt để các dự án tồn đọng để tránh lãng phí nguồn lực xã hội…

Những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM khóa XI, đơn vị bầu cử số 36 cùng cử tri xã Bà Điểm

Đơn vị bầu cử số 36 gồm các ứng cử viên: Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, Chủ nhiệm Câu lạc bộ các nhà khoa học trẻ, Trưởng Bộ môn Tin học ứng dụng, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Hồ Vũ Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bà Điểm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bà Điểm; Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

NGÔ BÌNH