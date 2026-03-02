Đa phương tiện

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Huấn luyện tốt chính là nền tảng để bảo vệ vững chắc Thành phố trong mọi tình huống

SGGPO

Sáng 2-3, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ lực lượng vũ trang Thành phố.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI - TRÚC GIANG

chủ tịch ubnd tphcm nguyễn văn được lực lượng vũ trang quốc phòng

