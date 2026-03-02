Đa phương tiện

Kiểm tra điều kiện an toàn của đội tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về sự cố cháy tàu du lịch (xảy ra ngày 27-2) trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

LÂM NGUYÊN

hạ long tàu du lịch hạ long cháy tàu

