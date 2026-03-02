Đa phương tiện

Bản tin chiều 2-3: Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống “giặc nội xâm” với tư duy, cách làm mới

SGGPO

Bản tin chiều 2-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống “giặc nội xâm” với tư duy, cách làm mới; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đồng chí Đặng Minh Thông kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Huấn luyện tốt chính là nền tảng để bảo vệ vững chắc Thành phố trong mọi tình huống; Lập tổ công tác ứng trực 24/7 để xử lý các tình huống phát sinh khi thu phí 5 tuyến đường cao tốc.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

tổng bí thư tô lâm giặc nội xâm tổng bí thư Nghị quyết Trung ương đường cao tốc cao tốc Bắc - Nam phía Đông Phan Thiết - Dầu Giây thu phí điện tử không dừng chủ tịch ubnd tphcm nguyễn văn được lực lượng vũ trang quốc phòng thời tiết mưa lớn bắc bộ mưa dông mưa trái mùa thời tiết hôm nay thời tiết biển hạ long tàu du lịch hạ long cháy tàu

