Bản tin trưa 2-3: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri

Bản tin trưa 2-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri; TPHCM tháo gỡ vướng mắc cấp giấy chứng nhận cho 105.000 bất động sản; Chiến dịch tuyên truyền bầu cử trên ledbike; Thời tiết 2-3: Không khí lạnh tăng cường, Bắc bộ và Bắc Trung bộ chuyển mưa dông từ đêm.