Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Bản tin trưa 2-3: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri

SGGPO

Bản tin trưa 2-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri; TPHCM tháo gỡ vướng mắc cấp giấy chứng nhận cho 105.000 bất động sản; Chiến dịch tuyên truyền bầu cử trên ledbike; Thời tiết 2-3: Không khí lạnh tăng cường, Bắc bộ và Bắc Trung bộ chuyển mưa dông từ đêm.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

Phiên họp thứ 55 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quốc hội khóa XVI chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn thời tiết mưa lớn bắc bộ mưa dông mưa trái mùa thời tiết hôm nay giá vàng hôm nay vàng nhẫn vàng miếng giá vàng nhẫn vàng 9999 cháy xe khách đường tránh phía đông daklak xe khách giường nằm bí thư thành ủy trần lưu quang bí thư thành ủy tphcm trần lưu quang tiếp xúc cử tri đại biểu quốc hội cấp sổ đỏ chung cư giấy chứng nhận sử dụng đất bất động sản đại biểu Quốc hội ngày hội non sông Ledbike quảng cáo ledbike xe máy bầu cử

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn