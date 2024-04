Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Phát hiện, tôn vinh những nỗ lực sáng tạo của các tầng lớp nhân dân

Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có các đồng chí: Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Võ Văn Thiện, Trưởng Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TPHCM.

Về phía TPHCM có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phan Văn Mãi kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thành phố, các cấp, các ngành, tập thể và cá nhân không ngừng năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, tiến tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng bộ TPHCM.

Đi vào các nội dung trọng tâm, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, triển khai thực hiện thắng lợi 9 nhiệm vụ, giải pháp và 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của TPHCM trong năm 2024. Trong đó, thành phố triển khai có hiệu quả chủ đề năm 2024: “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao Cờ thi đua của thành phố đến các đơn vị xuất sắc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng nêu rõ, thành phố phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu tăng trưởng từ 7,5-8% và hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách. Cùng với đó tập trung các nhiệm vụ phát triển văn hóa – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao Bằng khen biểu dương Báo SGGP đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh đến việc triển khai phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Chủ tịch UBND TPHCM nêu rõ việc này phải gắn với triển khai thực hiện các mục tiêu cụ thể hóa Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị. Đồng thời, thành phố triển khai đúng tiến độ các công trình, dự án tiêu biểu cấp thành phố và các công trình, phần việc của các ngành, các địa phương.

Đề cập đến yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tập trung khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra; nâng cao chất lượng phong trào thi đua chuyên ngành phải sát với mục tiêu, nhiệm vụ, rõ kết quả, thể hiện sự sáng tạo trong thực hiện. Các cấp, các ngành làm tốt công tác khen thưởng phải đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến trao Bằng khen đến các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, phải phát hiện và tôn vinh những nỗ lực, những kết quả sáng tạo của các tầng lớp nhân dân của thành phố.

Thực hiện cam kết giao ước thi đua năm 2024. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, UBND TPHCM đã phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Đồng thời, hưởng ứng thi đua và tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố phát động. Đại diện các đơn vị cụm, khối thi đua thuộc thành phố đã thực hiện cam kết giao ước thi đua năm 2024.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận Bằng khen tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, 13 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính Phủ. TPHCM cũng trao Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận Bằng khen của UBND TPHCM vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

