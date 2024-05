Số lượng nhà bị thiệt hại do mưa dông lốc tăng vọt

Một đứa trẻ ở xã Suối Bu (Văn Chấn - Yên Bái) đứng trước ngôi nhà đã bung mái sau cơn dông đêm 30-4 sáng 1-5

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 1-5, không khí ở Hà Nội và miền Bắc đã mát mẻ hơn đáng kể sau hơn 1 tuần nắng nóng gay gắt nhờ có đợt không khí lạnh. Đến chiều 1-5, không khí lạnh đã lan tỏa xuống tới Thanh Hóa và khu vực Tây Bắc bộ. Đêm nay 1-5, nhiều nơi ở miền Bắc sẽ tiếp tục có mưa dông, lốc.

Trận mưa đêm 30-4 đã làm hơn 1.700 ngôi nhà thiệt hại. Nguồn ảnh: Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai

Tuy nhiên, ở miền Trung và miền Nam hôm nay vẫn còn nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ quan trắc vào lúc 13 giờ chiều 1-5 tại Đông Hà (Quảng Trị) 42,4 độ C, TP Huế (Thừa Thiên Huế) 41,4 độ C, Tam Kỳ (Quảng Nam) 40,1 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 40,5 độ C…

Khu vực Nam bộ có nắng nóng với mức nhiệt phổ biến là 35-38 độ C. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. So với 3-4 ngày trước đó, cường độ nắng nóng hôm nay ở miền Trung không gay gắt bằng.

Các chuyên gia khí tượng dự báo, ngày 2-5, từ Nghệ An trở ra Bắc trời vẫn mát mẻ (có nơi tiếp tục mưa dông, lốc). Còn từ Quảng Bình vào đến Phú Yên, trời tiếp tục nắng nóng gay gắt diện rộng. Nam bộ và Tây Nguyên vẫn nắng nóng nhưng mức độ không bằng miền Trung. Từ ngày 4-5, Bắc Trung bộ và Tây Bắc bộ nắng nóng trở lại. Còn Nam bộ và Tây Nguyên, từ khoảng ngày 4 hoặc 5-5, nắng nóng sẽ dịu hơn.

Cập nhật thông tin đến 18 giờ ngày 1-5 từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, sau những ngày nắng nóng gay gắt 38-41 độ C trên diện rộng, từ đêm 30-4 đến ngày 1-5, ở miền Bắc đã có mưa dông cục bộ, có nơi xảy ra lốc, sét.

Báo cáo đến chiều 1-5 từ các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh đã có 1.716 ngôi nhà bị hư hại, tốc mái hoặc sập (báo cáo sáng nay (1-5) là hơn 600 ngôi nhà).

Một ngôi nhà ở huyện Trấn Yên (Yên Bái) bị mưa dông làm hư hại ngày 1-5

Người dân ở huyện Trấn Yên (Yên Bái) lợp lại mái nhà sau trận mưa dông

Đại diện các đoàn thể, người dân đến thăm hỏi, chia sẻ với những gia đình bị tốc mái ở huyện vùng cao Trấn Yên (Yên Bái)

Trong đó, thiệt hại nhiều là Tuyên Quang (678 ngôi nhà), Lào Cai (278 ngôi nhà), Bắc Kạn (280 ngôi nhà), Hà Giang (256 ngôi nhà)…

Nhiều nơi ở miền núi phía Bắc bị thiệt hại nặng về nông nghiệp. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai

Lúa đổ rạp ở huyện Trấn Yên (Yên Bái) ngày 1-5

Mưa dông còn làm 1.039ha lúa, hoa màu, rừng trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại tại những địa phương này, cùng 7 điểm trường, 17 công trình nhà văn hóa bị hư hại, tốc mái; 46 cột điện gãy đổ, 101 công trình phụ trợ, chuồng trại bị hư hại và một số thiệt hại khác.

Tại tỉnh Tuyên Quang, ngoài 678 ngôi nhà bị bung, tốc mái, thống kê đến chiều 1-5 còn có 600 con gà, vịt bị chết, 70 công trình chuồng trại, nhà bếp, công trình phụ bị tốc mái hư hỏng; 19 cột điện bị đổ gãy… Thiệt hại ở địa phương này ước khoảng 10 tỷ đồng.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cũng tiếp nhận báo cáo có 1 người thiệt mạng do sét đánh vào đêm 30-4 là ông Mè Văn Th., sinh năm 1979, ngụ tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Tin liên quan Sau nắng nóng là dông lốc, 1 người bị sét đánh, hơn 600 ngôi nhà tốc mái

VĂN PHÚC