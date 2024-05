2 vợ chồng tử vong khi đốt nương rẫy

Trong quá trình đốt nương rẫy, lửa bén to nên vợ chồng anh Hạng Chá P. tìm cách ngăn lửa cháy lan vào đường ống nước, không may bị cuốn vào ngọn lửa, dẫn đến tử vong.

Ngày 1-5, Chủ tịch UBND xã Tủa Sín Chải (Sìn Hồ - Lai Châu) Mùa A Đại đã có báo cáo gửi UBND huyện Sìn Hồ về vụ 2 vợ chồng tử vong khi đốt nương trên địa bàn xã Tủa Sín Chải.

Chiều 1-5, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã xác nhận thông tin về vụ tử vong thương tâm này.

Theo báo cáo của UBND xã Tủa Sín Chải, khoảng 12 giờ ngày 30-4, vợ chồng anh Hạng Chá P. (sinh năm 1976) và chị Sùng Thị M. (sinh năm 1977), ngụ tại bản Háng Lìa Hồng Thứ (xã Tủa Sín Chải) đi đốt nương để lấy đất canh tác tại khu vực Kho Tau, thuộc Bản Tả Sa 2, xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ.

Hiện trường vụ cháy khiến 2 vợ chồng tử vong tại huyện Sìn Hồ (Lai Châu)

Do trời khô hanh khiến lửa cháy to và lan nhanh, có chiều hướng cháy vào đường ống nước của gia đình ông Hạng A Khai, cùng ngụ tại bản Háng Lìa Hồng Thứ. Lo sợ hư hỏng tài sản của gia đình này nên 2 vợ chồng anh Hạng Chá P. tìm cách dập lửa. Quá trình chữa cháy, do lửa lớn nên hai vợ chồng anh P. đã bị lửa cuốn vào và tử vong.

Theo báo cáo của Chủ tịch xã Mùa A Đại, gia đình anh Hạng Chá P. thuộc hộ nghèo với 7 nhân khẩu. Sau khi nhận được thông tin, Tổ công tác của xã Tủa Sín Chải đã đến hiện trường vụ cháy, động viên gia đình và huy động người dân trong bản cùng đưa thi thể vợ chồng anh Hạng Chá P. về gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

VĂN PHÚC