Chưa kịp gượng dậy, người dân TP Huế lại chống chọi với lũ lớn

Chưa kịp gượng dậy sau các đợt lũ chồng lũ kéo dài hồi cuối tháng 10 vừa qua, từ tối qua đến sáng nay 3-11, lũ trên sông Hương và sông Bồ lại dâng cao, vượt báo động 3, trong khi mưa vẫn như trút nước. Khó khăn nhất lúc này là người dân đuối sức sau cả tuần chạy rồi lại dọn lũ, nay lũ lại tiếp tục tràn vào nhà.

>>> Video: Nhiều tuyến đường ở Huế lại bị mưa lũ nhấn chìm vào sáng 3-11.

Đầu giờ sáng 3-11, nhiều tuyến đường chính ở trung tâm TP Huế như: Hùng Vương, Bà Triệu, Trường Chinh, Đống Đa... lại ngập sâu trở lại, sau 3 ngày lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực thu dọn bùn non, rác thải ứ đọng trên đường khi đợt lũ cuối tháng 10 vừa rút. Nhiều khu vực thấp trũng ở TP Huế đã bị cắt điện lưới để đảm bảo an toàn.

z7183072548159_b2cfb2e9452bebb63168fbfc5cf4e40a.jpg
Sinh viên ở phòng trọ tại Huế lại khẩn cấp di dời đồ đạc tránh lũ

Sáng 3-11, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, hiện nay lũ trên sông Hương, sông Bồ lên nhanh trở lại và đang ở trên mức báo động 3. Sông Tả Trạch dưới báo động 2, sông Ô Lâu, sông Truồi đang lên ở mức cao.

Dự báo từ nay đến ngày 5-11, TP Huế sẽ có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa ở vùng đồng bằng là 150-300mm, có nơi trên 400mm. Vùng núi 200-400mm, có nơi trên 600mm, sau ngày 6-11, mưa có xu hướng giảm.

Mưa lớn gây ngập lụt đô thị trên diện rộng, ngập úng kéo dài ở các vùng trũng thấp và tăng nguy cơ sạt lở đất vùng núi ở Huế.

>>> Một số hình ảnh ngập lụt trên các tuyến đường ở trung tâm TP Huế, sáng 3-11

z7183085692184_9a7239a8b63023936917a17ee97d611e.jpg
z7183085683221_2cb25482e8321ff5c1332c786cbb5016.jpg
z7183085681809_f5d6e991cf70c712d3c08dfcb79aee09.jpg
z7183072588979_23b0af13d741e986fca82c7b4168368e.jpg
z7183072567029_e4b628a6284057c380397ee40494ae2c.jpg
z7183072601668_f90ec050a12210eb1d047c33b6ae0f08.jpg
z7183072594352_80504470eddc365decbcefb9dc2b29d4.jpg
z7183072602793_e931b36cd318a391cd90a75d208808a2.jpg
z7183072556473_5d0986116a142fc8457e022ab83db12b.jpg
z7183072568290_a00aa3f1568d4ae55dea6438946f485c.jpg
z7183072582442_00b612aca966f6dd6f1e6e687d714de6.jpg

* Sập đường dẫn lên mố cầu Phú Mậu

>>> Video: Sập đường dẫn lên mố cầu Phú Mậu

Khoảng 6 giờ sáng 3-11, đường dẫn lên mố cầu Phú Mậu tại Km20+25 trên tuyến Tỉnh lộ 14B (TP Huế) bị sập do mưa lớn kéo dài, gây chia cắt hoàn toàn giao thông trong khu vực.

FB_IMG_1762136808636.jpg
FB_IMG_1762136798049.jpg
FB_IMG_1762136821795.jpg
Sập đường dẫn lên mố cầu Phú Mậu

Hiện, chính quyền địa phương và Sở Xây dựng TP Huế đang tiến hành kiểm tra, khắc phục. Trước mắt, các đơn vị chức năng đã đặt biển cảnh báo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

VĂN THẮNG - TRƯƠNG QUÂN

