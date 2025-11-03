Chưa kịp gượng dậy, người dân TP Huế lại chống chọi với lũ lớn

Chưa kịp gượng dậy sau các đợt lũ chồng lũ kéo dài hồi cuối tháng 10 vừa qua, từ tối qua đến sáng nay 3-11, lũ trên sông Hương và sông Bồ lại dâng cao, vượt báo động 3, trong khi mưa vẫn như trút nước. Khó khăn nhất lúc này là người dân đuối sức sau cả tuần chạy rồi lại dọn lũ, nay lũ lại tiếp tục tràn vào nhà.

Đầu giờ sáng 3-11, nhiều tuyến đường chính ở trung tâm TP Huế như: Hùng Vương, Bà Triệu, Trường Chinh, Đống Đa... lại ngập sâu trở lại, sau 3 ngày lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực thu dọn bùn non, rác thải ứ đọng trên đường khi đợt lũ cuối tháng 10 vừa rút. Nhiều khu vực thấp trũng ở TP Huế đã bị cắt điện lưới để đảm bảo an toàn.

Sinh viên ở phòng trọ tại Huế lại khẩn cấp di dời đồ đạc tránh lũ

Sáng 3-11, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, hiện nay lũ trên sông Hương, sông Bồ lên nhanh trở lại và đang ở trên mức báo động 3. Sông Tả Trạch dưới báo động 2, sông Ô Lâu, sông Truồi đang lên ở mức cao.

Dự báo từ nay đến ngày 5-11, TP Huế sẽ có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa ở vùng đồng bằng là 150-300mm, có nơi trên 400mm. Vùng núi 200-400mm, có nơi trên 600mm, sau ngày 6-11, mưa có xu hướng giảm.

Mưa lớn gây ngập lụt đô thị trên diện rộng, ngập úng kéo dài ở các vùng trũng thấp và tăng nguy cơ sạt lở đất vùng núi ở Huế.

* Sập đường dẫn lên mố cầu Phú Mậu

Khoảng 6 giờ sáng 3-11, đường dẫn lên mố cầu Phú Mậu tại Km20+25 trên tuyến Tỉnh lộ 14B (TP Huế) bị sập do mưa lớn kéo dài, gây chia cắt hoàn toàn giao thông trong khu vực.

Sập đường dẫn lên mố cầu Phú Mậu

Hiện, chính quyền địa phương và Sở Xây dựng TP Huế đang tiến hành kiểm tra, khắc phục. Trước mắt, các đơn vị chức năng đã đặt biển cảnh báo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

