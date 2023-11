Chưa tết đã "nóng" pháo lậu

Ngày 30-10, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này đang có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương để khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ xô xát, sử dụng hung khí trong 1 gia đình tại xã Nhơn An (thị xã An Nhơn) khiến 3 người thương vong.