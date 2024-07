Chứng khoán giảm sâu, khối ngoại quay lại mua ròng

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần 22-7 ngay từ khi mở phiên đã bị kích hoạt đà bán tháo kéo thanh khoản tăng mạnh, VN-Index có thời điểm giảm 20 điểm. Tuy nhiên vào cuối phiên, lực cung cạn dần, lực cầu đã vào thị trường giúp VN-Index thu hẹp đà giảm xuống còn hơn 10 điểm khi chốt phiên.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán giảm mạnh, nhiều cổ phiếu giảm sàn và sát sàn: CTS, VDS, TVS giảm sàn; VIX giảm 6,65%, MBS giảm 6,78%, BSI giảm 4,96%, FTS giảm 2,79%, AGR giảm 4,89%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự phân hóa: TCB tăng 1,07%, HDB tăng 1,4%, TPB tăng 1,09%; CTG, MSB, VCB, SSB, OCB tăng gần 1%. Ngược lại, LPB giảm 1,4%, EIB giảm 1,34%; MBB, STB, SHB, VIB giảm gần 1%.

Nhóm bất động sản - xây dựng tiếp tục giao dịch tiêu cực. Ngoài QCG còn có HDG, EVG, TIP giảm sàn; NVL giảm 6,3%, CTD giảm 4,43%, TCH giảm 3,74%, DPG giảm 6,06%, SZC giảm 3,23%...

Nhóm sản xuất còn một vài cổ phiếu giữ được sắc xanh: SBT tăng 2,7%, MSN tăng 1,69%; VNM, SAB, TCM tăng gần 1%, còn lại đều giảm điểm. Trong đó, nhiều cổ phiếu giảm mạnh: GVR giảm 5,07%, DGC giảm 6,02%, DBC giảm 4,8%, ANV giảm 3,19%...

Nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin, dầu khí cũng tiếp tục giảm sâu: CTR giảm 5,25%, CMG giảm 3,39%, FPT giảm 1,51%; BSR giảm 3,06%, PVS giảm 3,07%, PVD giảm 2,67…

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 10,14 điểm (0,80%) xuống 1.254,64 điểm với đến 350 mã giảm, 96 mã tăng và 53 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 2,14 điểm (0,89%) còn 238,38 điểm với 118 mã giảm, 60 mã tăng và 55 mã đứng giá. Thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt hơn 21.100 tỷ đồng, tăng 3.400 tỷ đồng so với phiên cuối tuần trước.

Trong phiên thị trường tiếp tục giảm mạnh này, khối ngoại đã quay lại mua ròng gần 440 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung mua các cổ phiếu SBT gần 376 tỷ đồng, FPT gần 62 tỷ đồng, POW gần 34 tỷ đồng và 1 số mã chứng khoán: VND gần 31 tỷ đồng, SSI gần 29 tỷ đồng, FTS gần 25 tỷ đồng…

* Bến xe Miền Tây lãi hơn 20 tỷ đồng trong quý 2-2024

Theo báo cáo tài chính quý 2-2024 Công ty CP Bến xe Miền Tây (mã chứng khoán: WCS) đạt tổng doanh thu hơn 40 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động sản xuất kinh doanh đạt gần 40 tỷ đồng; tăng 14,7% so với cùng kỳ.

Lý giải kết quả trên là do đơn vị ghi nhận thêm một số doanh nghiệp vận tải đăng ký khai thác tuyến xe tại bến. Ngoài ra, bến xe cũng tăng số lượng các tuyến mới và tăng biểu đồ xe chạy vào dịp cao điểm lễ 30-4 và 1-5 vừa qua. Đồng thời, Bến xe Miền Tây cũng điều chỉnh thu giá dịch vụ xe lưu đậu và lượt xe ra vào bến của xe trung chuyển.

Doanh thu tăng mạnh trong khi chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh chỉ tăng nhẹ 1,74% so với cùng kỳ. Do đó, lợi nhuận sau thuế mà WCS đạt được trong quý 2-2024 là hơn 20 tỷ đồng; tăng 22,98% so với năm 2023; đây cũng là mức lãi cao nhất kể từ năm 2015.

Cũng theo doanh nghiệp, lũy kế 6 tháng đầu năm doanh thu đạt gần 79 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, WCS đã hoàn thành một nửa kế hoạch kinh doanh cả năm.

NHUNG NGUYỄN - HẢI NGỌC