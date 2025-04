Chứng khoán giảm sâu, VN-Index “bốc hơi” gần 78 điểm

Đà giảm diễn ra trên diện rộng khi toàn thị trường có tới 506 mã giảm giá, trong đó 266 mã giảm sàn. Ngược lại, chỉ có 11 mã tăng giá và 14 mã đứng giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm mạnh 15,93 điểm (7,34%) xuống 201,04 điểm, với 195 mã giảm (102 mã giảm sàn), chỉ 18 mã tăng và 16 mã đi ngang.

Áp lực bán tháo bao trùm thị trường, đặc biệt ở các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, tiêu dùng và nguyên vật liệu. Riêng nhóm 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất gồm: VCB, BID, CTG, TCB, VHM, VIC, FPT, HPG, GAS và VPB – đều giảm sàn hoặc gần sàn – đã khiến chỉ số VN-Index mất hơn 35 điểm trong tổng mức giảm gần 78 điểm.

Không chỉ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng đẩy mạnh bán ròng với tổng giá trị hơn 1.080 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong đó, ba mã bị bán ròng mạnh nhất là: MBB: hơn 331 tỷ đồng; STB: gần 186 tỷ đồng; VHM: hơn 173 tỷ đồng.

Lực bán áp đảo nhưng lực cầu yếu khiến thanh khoản sụt giảm mạnh so với 2 phiên liền trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt khoảng 25.300 tỷ đồng, giảm hơn 16.900 tỷ đồng so với phiên trước đó. Tính chung cả hai sàn HOSE và HNX, tổng giá trị giao dịch xấp xỉ 26.600 tỷ đồng, giảm khoảng 17.400 tỷ đồng so với phiên liền trước.

