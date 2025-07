Nhiều ngân hàng đồng loạt công bố kết quả kinh doanh quý 2-2025

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 8.913 tỷ đồng, tăng 30% và thực hiện 61% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận trước thuế quý 2-2025 đạt hơn 4.500 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30-6, tổng tài sản của SHB đạt gần 825.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng vượt 594.000 tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm và tăng mạnh 28,9% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tiền gửi khách hàng đạt 12,4%, cao gấp đôi mức tăng trưởng toàn ngành.

Trong khi đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế của riêng ngân hàng đạt hơn 15.500 tỷ đồng tương đương mức tăng trưởng 17,9%. Lợi nhuận hợp nhất đạt gần 15.900 tỷ đồng tăng 18% so với cùng kỳ 2024. Với số liệu trên, MB hiện là ngân hàng có lợi nhuận 6 tháng cao nhất trong số các ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, các chỉ tiêu kinh doanh chính của Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) đều bám sát kế hoạch đặt ra. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt 2,14 triệu tỷ đồng (tăng 6,1%), huy động vốn đạt 2,29 triệu tỷ đồng (tăng 7,2%). Thu dịch vụ ròng đạt 2.802 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 15.200 tỷ đồng, hoàn thành 46% kế hoạch năm. BIDV cũng đã tăng vốn điều lệ lên hơn 70.000 tỷ đồng, củng cố tiềm lực tài chính, bảo đảm an toàn hoạt động theo thông lệ quốc tế.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cũng vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.488,5 tỷ đồng, tăng 0,97% so với cùng kỳ. Trong đó, quý 2-2025, Eximbank đạt lợi nhuận gần 657 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Eximbank đã thực hiện được 28,7% kế hoạch lợi nhuận năm 2025 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua (mục tiêu lợi nhuận trước thuế 5.188 tỷ đồng).

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) cũng công bố báo cáo tài chính quý 2-2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 76 tỷ đồng, giảm 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng thu về khoản lãi trước thuế 175 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 140 tỷ đồng, tăng 5,6%. Với kết quả trên, ngân hàng đã thực hiện hơn 58% kế hoạch lợi nhuận năm (300 tỷ đồng). Tính đến hết ngày 30-6, tổng tài sản của Saigonbank tăng 5,7% so với đầu năm, lên 35.141 tỷ đồng. Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 20.261 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cuối năm 2024.

Theo báo cáo tài chính quý 2-2025 vừa được công bố, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2-2025 đạt 7.898 tỷ đồng, tăng 0,92% so với quý 2-2024. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế Techcombank đạt 15.135 tỷ đồng.

Kết thúc nửa đầu năm 2025, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trở thành ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất với con số hợp nhất vượt 1,1 triệu tỷ đồng, trong khi ngân hàng riêng lẻ cũng tiến sát 1,05 triệu tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank đạt hơn 842.000 tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm và 30,3% so với cùng kỳ, với đóng góp từ cả ngân hàng mẹ và các công ty con.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank trong nửa đầu năm đạt 11.229 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ. Riêng trong quý 2-2025, lợi nhuận ở mức 6.215 tỷ đồng, vượt qua kỳ vọng của nhiều công ty chứng khoán.

Tương tự, nhiều ngân hàng khác cũng đồng loạt công bố kết quả kinh doanh trong quý 2 và 6 tháng đầu năm như Ngân hàng phát triển châu Á (ACB) với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 10.690 tỷ đồng, tăng 2%); Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2-2025 đạt 2.988 tỷ đồng, giảm 1,5% so với cùng kỳ…

LƯU THỦY