Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất lịch sử, thanh khoản chạm đáy kỷ lục

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên tăng điểm mạnh chưa từng có, với số lượng cổ phiếu tăng trần áp đảo. Tuy nhiên, thanh khoản lại lao dốc do trắng bên bán.

Trong phiên giao dịch ngày 10-4, thị trường chứng khoán ghi nhận mức tăng lịch sử với khoảng 98% cổ phiếu trên cả hai sàn tăng giá, trong đó 519 mã tăng kịch trần – con số cao kỷ lục từ trước đến nay.

Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 74,04 điểm (tương đương 6,77%) lên 1.168,34 điểm với 534 mã tăng, trong đó có 380 mã tăng kịch trần. Chỉ có 7 mã giảm giá và 5 mã đứng giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 15,74 điểm (8,17%) lên 208,32 điểm với 221 mã tăng, trong đó có 139 mã tăng kịch trần, 15 mã giảm giá và 10 mã đứng giá.

Toàn bộ 30 cổ phiếu trong rổ VN30-Index – nhóm vốn hóa lớn nhất thị trường – đều tăng trần, giúp chỉ số này vọt 80,61 điểm (6,9%).

Đáng chú ý, đà tăng diễn ra trên diện rộng ở nhiều nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, tiêu dùng... Tuy nhiên, thanh khoản lại rơi xuống mức thấp kỷ lục do nhiều cổ phiếu trắng bên bán. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE chỉ đạt khoảng 6.300 tỷ đồng, giảm tới 26.100 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả sàn HNX, tổng thanh khoản chỉ đạt 7.100 tỷ đồng – giảm 27.300 tỷ đồng so với phiên trước.

Trong khi nhà đầu tư trong nước quay lại “bắt đáy” sau phiên điều chỉnh trước đó, thì khối ngoại lại bán ròng gần 856 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã bị bán ròng mạnh nhất là KBC (hơn 153 tỷ đồng), TLG (hơn 124 tỷ đồng) và CTG (gần 91 tỷ đồng).

NHUNG NGUYỄN