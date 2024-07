Chương trình nhạc kịch Broadway Shrek: On National Tour tại Việt Nam

Sau thành công của chương trình nhạc kịch Shrek: The Musical 2023, đánh dấu năm thứ ba trên hành trình đưa sân khấu chuẩn Broadway đến với các bạn trẻ Việt Nam, đơn vị tổ chức là The YOUniverse đã quyết định đem Shrek: The Musical trở lại với một diện mạo mới có tên gọi Shrek: On National Tour.

Trong lần trở lại này, Shrek: On National Tour được đầu tư dàn dựng với quy mô hoành tráng hơn, nhằm đem lại trải nghiệm nghệ thuật mãn nhãn dành cho khán giả.

Thông điệp chủ đạo mà vở nhạc kịch muốn gửi đến khán giả chính là sự bình đẳng giới, bình đẳng giai cấp, bình đẳng ngoại hình, tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân và ai cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc.

Vở nhạc kịch có sự tham gia hướng dẫn của đội ngũ chuyên môn là các chuyên gia hàng đầu trên thế giới như: cố vấn nghệ thuật NSƯT Đặng Châu Anh, đạo diễn Mr.Jesse Donaldson Jarret, Giám đốc nghệ thuật Nicholas Gentile.

