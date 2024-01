Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”: Gần 500 triệu đồng trao tặng người dân huyện đảo Cần Giờ

Đoàn dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Rừng Sác. Ảnh: QUANG HUY

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3-3-1959 – 3-3-2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1959 – 3-3-2024), chiều 12-1, tại huyện Cần Giờ, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM phối hợp cùng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TPHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM và UBND huyện Cần Giờ tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phát động, mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Tham dự có các đồng chí: Đại tá Vũ Quốc Ân, Chính ủy Bộ đội biên phòng TPHCM; Lê Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tại TPHCM; Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ TPHCM và đại diện các ban ngành, huyện Cần Giờ.

Đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hay (103 tuổi). Ảnh: QUANG HUY

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết, với mục đích “không để ai bị bỏ lại lại phía sau”, các đơn vị tổ chức chương trình đã tới thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, tặng quà cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức chương trình ca nhạc mừng Đảng - mừng Xuân, tặng đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đường dân sinh; tặng quà cho các đơn vị biên phòng... trên địa bàn biên phòng tuyến biên giới biển Cần Giờ, với tổng kinh phí của đợt hoạt động gần 500 triệu đồng. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình được vận động, quyên góp từ cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình và các nhà tài trợ.

Dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Rừng Sác. Ảnh: QUANG HUY

“Giá trị vật chất của những phần quà tuy không lớn, nhưng đây là sự tri ân, tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm của các đơn vị tổ chức chương trình và các mạnh thường quân tới bà con nhân dân huyện đảo Cần Giờ. Hy vọng sẽ phần nào giúp đỡ, động viên người dân, gia đình chính sách và các cháu học sinh vượt qua khó khăn, vui xuân đón Tết với tinh thần “vui tươi – lành mạnh – đầm ấm – hạnh phúc”, đại tá Nguyễn Văn Tiến bày tỏ.

Trao biểu trưng và thiết bị điện năng lượng mặt trời cho người dân huyện đảo Cần Giờ. Ảnh: QUANG HUY

Đại tá Nguyễn Văn Tiến mong muốn mỗi người dân của huyện đảo Cần Giờ anh hùng tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống của cha ông, đoàn kết một lòng, tiếp tục cùng với Bộ đội Biên phòng TPHCM và các lực lượng khác tích cực tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, biển đảo của Tổ quốc. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng huyện đảo Cần Giờ ngày càng giàu mạnh để TPHCM thực sự là thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Biểu diễn văn nghệ tại Chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản. Ảnh: QUANG HUY

Trước khi diễn ra chương trình văn nghệ phục vụ người dân tại Đồn biên phòng Cần Thạnh, thành viên đoàn đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác; thăm chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hay (103 tuổi, ngụ khu phố Miễu Ba, thị trấn Cần Thạnh, Cần Giờ), có 1 con ruột và 2 con nuôi là liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đoàn trao 18 phần quà cho các gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, trong đó 12 gia đình ở thị trấn Cần Thạnh, 3 gia đình ở xã Long Hòa, 3 gia đình ở xã Lý Nhơn…

Ngày mai 13-1, tại xã đảo Thạnh An, Cần Giờ, chương trình tiếp tục diễn ra với các hoạt động trao tặng quà, thăm hỏi các gia đình chính sách của địa phương.

QUANG HUY