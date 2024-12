Tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội nhân Tháng tri ân khách hàng

Chiều 5-12, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) tổ chức lễ công bố thông tin Tháng tri ân khách hàng tháng 12-2024 với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”.

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM Bùi Trung Kiên phát biểu tại buổi lễ

Trong Tháng tri ân khách hàng, EVNHCMC sẽ tổ chức các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn thành phố như: Công trình “Chung tay sử dụng năng lượng xanh”, qua đó trao tặng 2 hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà cho 2 điểm trường, trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật; thực hiện sửa chữa, cải tạo hệ thống điện cho 50 hộ dân khó khăn; cải tạo mỹ quan và lắp hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cho 5 tuyến hẻm.

Song song đó, EVNHCMC thực hiện tuyên truyền kiến thức an toàn điện, tiết kiệm điện… cho 10 điểm trường, điểm sinh hoạt cộng đồng; trao tặng học bổng “Thắp sáng niềm tin” trị giá 25 triệu đồng cho 1 gương sáng vượt khó học giỏi; tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN”; tổ chức chăm lo các trẻ em mồ côi do Covid-19 do Tổng Công ty bảo trợ; chăm lo và tặng 500 phần quà thăm hỏi, tặng quà, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, hộ nghèo, gia đình chính sách…

Quang cảnh buổi lễ công bố chiều 5-12

Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân trong dịp lễ Noel 2024 và Tết Dương lịch 2025, EVNHCMC yêu cầu các đơn vị thực hiện một số công tác như: Không thực hiện các công tác trên lưới có cắt điện làm mất điện khách hàng trong các ngày lễ Noel từ 0 giờ ngày 24-12 đến hết 24 giờ ngày 25-12 và Tết Dương lịch từ 0 giờ ngày 31-12-2024 đến hết 24 giờ ngày 1-1-2025, trừ trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác.



Hiện có rất nhiều cuộc gọi điện thoại mạo danh nhân viên ngành điện gọi đến khách hàng nói về hóa đơn tiền điện, thông báo cắt điện trong vài giờ vì chưa thanh toán, yêu cầu kết bạn zalo để hỗ trợ kỹ thuật, nhưng mục đích lừa đảo chuyển tiền qua tài khoản cá nhân hoặc truy cập link giả mạo. EVNHCMC khuyến cáo khách hàng chỉ thanh toán tiền điện qua các kênh chính thống, App CSKH EVNHCMC hoặc các ngân hàng, tuyệt đối không thanh toán tiền điện vào tài khoản cá nhân. Khi có thắc mắc về các dịch vụ liên quan, khách hàng liên hệ trực tiếp tổng đài chăm sóc khách hàng của EVNHCMC qua số 1900545454 để được giải đáp.

CẨM TUYẾT