Chuyên án 920G: Nhiều cá nhân, tập thể Công an tỉnh Đồng Nai được tặng thưởng Huân chương chiến công

Sáng 1-3, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương chiến công cho tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu (chuyên án 920G).

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã trao tặng Huân chương chiến công hạng nhất cho tập thể Công an tỉnh Đồng Nai và hai cá nhân là Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; Thượng tá Võ Thanh Hải, Phó trưởng Phòng PV11.

Các tập thể Phòng PC03, PA06, PA07 và Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó trưởng Phòng PC02, Công an TPHCM đón nhận Huân chương chiến công hạng nhì.

Ban tổ chức đã trao Huân chương chiến công hạng ba cho 11 tập thể, cá nhân, gồm: Phòng PC01, PC02, PC09, PK20; Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai biểu dương và ghi nhận những chiến công mà lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đạt được và chúc mừng các tập thể, cá nhân đón nhận phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước tặng thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên lực lượng Công an tỉnh phải thể hiện quyết tâm cao để tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.