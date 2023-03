Cô gái lãnh 20 năm tù do đâm chết một người trong nhóm đòi nợ thuê

Ngày 28-3, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lê Thị Thu Ngân (22 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) về tội giết người.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Ngân mức án 20 năm tù về tội giết người, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền gần 400 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 12-2021, bà Trần Thị Thu Hằng, mẹ của Lê Thị Thu Ngân có vay tiền của một số đối tượng cho vay ngoài xã hội. Sau đó, gia đình bà Hằng đã trả xong số tiền vốn và tiền lãi.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 4-2022, các đối tượng cho vay tiền tiếp tục gọi điện thoại cho bà Hằng yêu cầu bà đóng tiền phạt do trả lãi chậm 10 ngày, với số tiền mỗi ngày 500.000 đồng nhưng gia đình bà không đồng ý.

Liên tiếp trong 3 ngày 29, 30-4 và 1-5-2022, các đối tượng thuộc nhóm cho vay liên tục đến nhà bà Hằng chửi bới, đe dọa để đòi tiền. Do sợ các đối tượng đến nhà hành hung, bà Hằng đặt mua trên mạng 1 bình xịt hơi cay về nhà phòng thân.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 1-5-2022, Lê Thị Thu Ngân và em trai cùng mẹ khác cha là Nguyễn Minh Tỷ đang làm ở tiệm dán decal tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức thì bà ngoại là Trần Thị Phát báo tin có 2 đối tượng đến nhà mẹ ruột đòi tiền.

Sau đó, bà Phát kêu Tỷ chở bà và Ngân về nhà để nói chuyện, giải quyết việc nợ tiền với các đối tượng trên. Trước khi đi, Ngân mang theo con dao bấm để phòng thân.

Khoảng 20 giờ, bà Phát, Ngân và Tỷ về đến nhà và được bà Hằng mở cửa vào trong. Trong lúc đang ngồi trong nhà nói chuyện thì Lê Văn Quân, người của nhóm đối tượng cho vay tiền trước đây chở theo 1 thanh niên chưa rõ lai lịch cầm theo 1 bó hoa vàng chạy xe đến đứng trước cửa nhà bà Hằng.

Thấy vậy, Tỷ đi ra mở cửa để Quân chạy xe vào trong sân. Sau đó, bà Phát nói Quân vào nói chuyện giải quyết nợ nần; đồng thời, Ngân gọi điện cho lực lượng công an đến nhà. Thấy vậy, Quân phản ứng và đòi lấy xe bỏ đi.

Tuy nhiên, lúc này, Tỷ đóng cửa cổng và giằng co với Quân không cho Quân bỏ đi để chờ lực lượng công an tới. Trong lúc Tỷ và Quân đang giằng co trước cổng, Ngân bất ngờ từ trong nhà chạy ra, lấy con dao nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Quân. Bà Phát cũng từ trong nhà cầm bình xịt hơi cay ra xịt về phía Quân, Ngân và Tỷ để can ngăn. Khi Quân mở được cửa cổng chạy ra ngoài thì Ngân vẫn cầm dao đuổi theo. Quân bỏ chạy được hơn 20m thì ngã xuống đường và tử vong.