Chỉ sau hơn 1 ngày, bài đăng nhận được hơn 16.000 lượt cảm xúc và hàng trăm bình luận, trao đổi. Bên dưới bài đăng, rất nhiều người nhận ra đó là Điều dưỡng trưởng của khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Dấu ấn anh để lại nhiều năm qua là sự ân cần, tử tế, chu đáo. Câu chuyện nhân ái âm ỉ lan tỏa như liều thuốc giảm đau với những bệnh nhân đang mệt nhoài bên hóa chất, xạ trị để giành giật sự sống. Khi chúng tôi ngỏ ý được chia sẻ câu chuyện, anh đã từ chối, vì: Không có gì đâu, nhiều bác sĩ và nhân viên y tế còn làm nhiều hơn thế.

Hành động của người điều dưỡng tạo nhiều hiệu ứng trong cộng đồng có lẽ nhờ sự lan tỏa của mạng xã hội vì trên thực tế những hình ảnh đó không hề ít. Do đặc thù công việc tiếp xúc với nhiều y bác sĩ và người bệnh khó khăn, chúng tôi may mắn chứng kiến nhiều hình ảnh tương tự. Y bác sĩ góp tiền mua gạo, góp viện phí cho bệnh nhân nghèo hay “dúi” tiền cho những hoàn cảnh thương tâm… là chuyện rất phổ biến, nhất là ở những khoa bệnh đặc thù như ung bướu, thận nhân tạo, huyết học...

GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, từng bộc bạch: Cốt lõi của một thầy thuốc là tình thương và biết đau nỗi đau của người bệnh. Chính vì chữ thương, người bác sĩ mới nỗ lực học hỏi và nâng cao tay nghề, chữa trị về thân thể và an ủi về tinh thần với người bệnh. Bệnh viện là nơi chứng kiến sự đau đớn, sự kiệt quệ và những chia ly sinh tử của con người nhưng đồng thời cũng là nơi nuôi dưỡng lòng nhân ái. Với người bệnh, lời nói nhẹ nhàng và hướng dẫn chu đáo từ nhân viên y tế chính là liều thuốc.

Những câu chuyện tiêu cực của ngành y vẫn còn đâu đó nhưng điều ấy không lấn át những cố gắng, nỗ lực của từng hộ lý, điều dưỡng, bác sĩ đang thực hiện sứ mệnh cứu người. Giống như người điều dưỡng trong câu chuyện trên, sự ân cần và quan tâm dành cho bệnh nhân, với anh chỉ là chuyện bình thường của mỗi ngày và "có gì đáng kể đâu".

GIAO LINH