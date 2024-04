Cơ hội săn hàng hiệu chính hãng miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet, ưu đãi đến 50%

Dịch vụ đặt trước hàng miễn thuế của Vietjet mang đến cho hành khách lựa chọn đa dạng các mặt hàng miễn thuế chính hãng, bao gồm rượu, đồng hồ, nước hoa, trang sức… đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới. Hành khách còn tiết kiệm thời gian mua sắm, thoải mái lựa chọn trước các mặt hàng ưng ý trên trang chính thức dutyfree.vietjetair.com, tận hưởng cảm giác thư giãn trên suốt hành trình bay, sản phẩm hàng miễn thuế sẽ được các tiếp viên hàng không chu đáo, tận tình của Vietjet mang đến giao tận tay cho hành khách trên chuyến bay.

Đặc biệt, trong thời gian từ 22-4 đến 22-5-2024, hành khách bay giữa TP.HCM và Ấn Độ (Ahmedabad), Australia (Melbourne, Sydney, Brisbane), Hàn Quốc (Seoul, Busan), Nhật Bản (Tokyo, Osaka), Malaysia (Kuala Lumpur), Indonesia (Jakarta, Bali), Thái Lan (Bangkok) sẽ có cơ hội nhận khuyến mãi giảm giá tới 50% để đặt trước hàng miễn thuế từ Vietjet (*). Theo đó, trước 72 giờ so với giờ khởi hành, Vietjet sẽ gửi mã khuyến mãi đến email đặt vé của hành khách may mắn và hành khách cần đặt hàng miễn thuế trước 48 giờ so với giờ khởi hành.

Với dịch vụ Đặt trước hàng miễn thuế - Prebook Duty Free của Vietjet, việc mua sắm hàng hiệu miễn thuế trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn bao giờ hết. Không chỉ mang đến cho hành khách những sản phẩm chất lượng, uy tín đến từ các nhãn hàng cao cấp, Vietjet còn cam kết mang tới nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn... Từ nay, các “tín đồ xê dịch” yêu hàng hiệu cứ an tâm tận hưởng đam mê khám phá và mua sắm không giới hạn “từ mặt đất lên đến bầu trời” cùng Vietjet.

Yêu hàng hiệu, Vietjet chiều!

(*) Điều kiện, điều khoản