Có một Huế khác lạ trong "Trước nhà có cây hoàng mai"

Ra mắt vào năm 2016 ở NXB Trẻ, ấn phẩm Trước nhà có cây hoàng mai nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Sau 8 năm, nhiều độc giả đi tìm nhưng sách đã không còn trên thị trường. Từ cuộc gặp gỡ tình cờ giữa bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc NXB Phụ nữ Việt Nam với tác giả Minh Tự ở Huế, ấn phẩm Trước nhà có cây hoàng mai đã được tái bản. Đặc biệt, trong lần tái bản này còn có thêm phiên bản tiếng Anh Ochna in the front yard do dịch giả Khưu Ngô chuyển ngữ, như một cách lan tỏa những giá trị văn hóa của Huế đến bạn đọc quốc tế.

Tác giả Minh Tự (đứng) cùng các khách mời tại chương trình: PGS-TS Bùi Thanh Truyền, dịch giả Khưu Ngô (từ trái qua)

Trong lần trở lại này, Trước nhà có cây hoàng mai được tác giả tuyển chọn kỹ lưỡng, có chỉnh sửa, bổ sung thêm các bài viết mới cùng nhiều hình ảnh. Vậy nên, dù đã có không ít tác phẩm viết về Huế đến từ các tác giả khác nhau, nhưng Huế của Trước nhà có cây hoàng mai vẫn lạ lẫm như thể mới phát hiện ra.

Trước nhà có cây hoàng mai sẽ là người bạn đồng hành của độc giả khi đặt chân đến vùng đất mà “ngay từ khi tạo hóa sinh ra thì nắng cũng đã khác nắng, mưa không giống mưa, hình sông thế núi, cây cối chim muông, cách ăn, nết ở của con người cũng mang nét riêng biệt. Người ta gọi đó là lối sống của người Huế, nói vắn tắt là “lối Huế”. Cũng là hoa mai vàng, nhưng cây hoàng mai trước nhà của người Huế lại mang một triết lý khác biệt”. Dẫu thời cuộc có biến động thế nào, người Huế vẫn giữ cốt cách của mình.

Theo PGS-TS Bùi Thanh Truyền, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình - Hội Nhà văn TPHCM, so với ấn bản của 8 năm trước, Trước nhà có cây hoàng mai lần này đẹp và được đầu tư hơn nhiều. Đặc biệt là có sự đầu tư từ một nhà báo viết văn, một nhà báo có điều kiện để viết về Huế nhiều hơn các tác giả khác.

"Mặc dù đã có nhiều người như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Xuân Hoàng đã viết rất hay về Huế, nhưng nhà văn nhà báo Minh Tự vẫn có điều kiện để nhìn và viết về Huế với tình yêu khác. Anh yêu Huế vừa xa vừa gần. Trước đây anh yêu Huế khi đang ở Đà Lạt, ở Nam bộ và sau này là khi trở về Huế, anh viết trong cảm thức của một người trong Huế, từng xa Huế. Chính điều này làm nên sự khác biệt cho cuốn sách của Minh Tự", PGS-TS Bùi Thanh Truyền chia sẻ.

Tác giả, nhà báo Minh Tự (sinh năm 1968) hiện công tác tại báo Tuổi Trẻ, và sống tại TP Huế. Anh bắt đầu vào nghề báo từ năm 1992, đến nay là 32 năm làm nghề, trải qua ba cơ quan báo chí, làm đủ các công việc trong nghề báo: cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, trưởng văn phòng, giảng viên báo chí khắp các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, nhưng thâm niên nhất vẫn là ở Huế.

