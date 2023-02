Cơ quan điều tra chỉ ra phương thức, thủ đoạn “thông thầu” tại Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án sai phạm trong đấu thầu tại Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 15 bị can, trong đó có bà Vũ Liên Oanh (cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ phương thức, thủ đoạn “móc ngoặc” trong đấu thầu giữa các bị can ở Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh và các bị can ở doanh nghiệp để hưởng lợi vật chất?

Cơ quan điều tra cho rằng, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh… từ năm 2016 đến 2019 là chủ đầu tư 6 dự án mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình đó, bị can Vũ Liên Oanh là đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án. Do có mỗi quan hệ cá nhân với Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty TNHH Tập đoàn hành trình thành công mới - NSJ), nên sau khi được Nga giới thiệu và đặt vấn đề NSJ muốn được cung cấp các trang thiết bị giáo dục nhập khẩu theo mô hình thông minh (STEM).

Bị can Vũ Liên Oanh đã bàn bạc, thống nhất và đồng ý và cho NSJ thực hiện “tặng quà” thí điểm cho các Trường Mầm non Cao Xanh (năm 2016), Trường Tiểu học Đức Chính (năm 2017). Sau đó, bị can Oanh cử cán bộ sở cùng nhân viên của Nga đánh giá chất lượng, hiệu quả sử dụng làm căn cứ lập dự án. Oanh giới thiệu và giao cho Ngô Vui (cựu Trưởng Phòng KHTC Sở GD-ĐT Quảng Ninh) phối hợp với Nga để lập dự án, thực hiện các thủ tục đấu thầu trình các sở, ban, ngành phê duyệt mua sắm các thiết bị giáo dục do công ty của Nga cung cấp.

Bị can Ngô Vui giao cho Hà Huy Long (cựu Phó Trưởng phòng KHTC Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với nhóm nhân viên của Nga gồm 8 người thực hiện các công việc khảo sát, lập dự án, lập các báo giá cung cấp cho Sở Tài chính làm căn cứ phê duyệt, thẩm định giá.

Mặc dù chưa thực hiện thủ tục chỉ định thầu, chưa thương thảo, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, nhưng qua mối quan hệ quen biết nên Sở GD-ĐT Quảng Ninh đã liên hệ với các công ty tư vấn thực hiện các công việc. Sau đó hợp thức các thủ tục, lấy số chèn, ghi lùi ngày phù hợp với thời gian đã thực hiện để hoàn thiện thủ tục hồ sơ thanh quyết toán, đối phó với các cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra xác định: Toàn bộ 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Sở GD-ĐT làm chủ đầu tư từ năm 2016 đến 2019, các đối tượng thực hiện cùng một phương thức, thủ đoạn trên. Các loại hàng hóa, thiết bị bán vào các dự án đều là các loại không thông dụng trên thị trường. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, thu hồi tài liệu liên quan đến toàn bộ 6 dự án nêu trên.

Cựu quan chức ngành giáo dục nhận hàng chục tỷ đồng “cảm ơn”

Tại cơ quan điều tra, bà Vũ Liên Oanh khai nhận, do quen biết Nga từ trước, khoảng đầu năm 2016, Nga có đến cơ quan để trao đổi về việc thực hiện dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục mầm non năm 2016, Oanh và Nga có trao đổi, thống nhất về việc giao cho nhân viên của Oanh phối hợp với nhân viên của Nga thực hiện lập dự án và cung cấp thiết bị cho gói thầu mua sắm của dự án.

Sau đó Ngô Vui báo cáo Oanh về việc phối hợp với người của Nga để lập dự án và thực hiện cung cấp thiết bị cho gói thầu mua sắm số 1 của dự án năm 2016, Oanh đồng ý. Ngay sau đó, nhân viên của Nga đã phối hợp với là Ngô Vui và Hà Huy Long thực hiện lập dự án năm 2016 và triển khai thực hiện.

Khi Hà Huy Long và nhân viên của Nga lập xong báo cáo thuyết minh lập dự án, Long trình Oanh ký báo cáo thuyết minh lập dự án đã có chữ ký của Nguyễn Tấn Sỹ và dấu của Công ty VNNEW; Ngô Vui soạn thảo, ký nháy và trình Oanh ký hợp đồng tư vấn lập dự án số 1 ngày 10-6-2016, giá trị hơn 221 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, thực tế Công ty VNNEW không lập dự án, mà việc lập dự án đều do nhân viên của Công ty NSJ và MQF phối hợp cùng cán bộ Sở GD-ĐT là Ngô Vui và Hà Huy Long thực hiện, sau đó lấy tên pháp nhân Công ty VNNEW để đưa vào hồ sơ chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập dự án và hợp đồng. Cơ quan chức năng xác định, Công ty VNNEW không có năng lực, vì doanh nghiệp này chưa thực hiện bất kỳ hợp đồng nào; báo cáo tài chính không có; việc lựa chọn chỉ định thầu doanh nghiệp này là hợp thức cho việc nhân viên của Nga thực hiện lập dự án và sau đó trúng gói thầu mua sắm số 1.

Tất cả các dự án mua sắm trang thiết bị tiểu học và mầm non năm 2017, 2018 và 2019 sau đó được nhân viên của Sở GD-ĐT và nhân viên của Hoàng Thị Thúy Nga cứ thế thực hiện, Oanh không cần chỉ đạo hay nhắc lại. Đối với 2 dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019 được thực hiện theo phương thức tương tự.

Bị can Vũ Liên Oanh khai, sau khi thực hiện các dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2016 đến hết năm 2019, Oanh đã tạo điều kiện để Công ty NSJ và các công ty có quan hệ với NSJ Group trúng thầu gói thầu số 1 mua sắm trang thiết bị, nên sau khi thực hiện xong các dự án Hoàng Thị Thúy Nga có đến gặp để đưa cho Oanh 14 tỷ đồng tiền để cảm ơn; đưa cho Ngô Vui 14,8 tỷ đồng; đưa cho Hà Huy Long tổng số 1,395 tỷ đồng và 20.000 USD (tương đương 460 triệu đồng)…