Có tới 2.521 người phải cấp cứu do ẩu đả trong 5 ngày nghỉ tết

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023, số người tới viện khám, cấp cứu, nhập viện điều trị và phải phẫu thuật đều tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Chiều 25-1, (Mùng 4 Tết), Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023, các cơ sở y tế trên toàn quốc đã khám, cấp cứu cho hơn 242.100 bệnh nhân, tăng 35,6% so với cùng kỳ tết năm ngoái. Trong số này có 113.869 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Các bác sĩ đã thực hiện 2.482 ca ca phẫu thuật, tăng 11% so với Tết Nguyên đán 2022.

Trong số các trường hợp tới khám, cấp cứu trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023, có 377 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 129 ca so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022 và không có ca tử vong. Đáng lưu ý, số ca cấp cứu do đánh nhau là 2.521 ca và 43% trong số này phải nhập viện điều trị.

Về tai nạn giao thông, sau 5 ngày nghỉ Tết đã có 8.095 trường hợp phải nhập viện điều trị, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái; có 182 trường hợp tử vong bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, giảm 20 ca so với cùng kỳ năm ngoái.