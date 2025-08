Người bệnh nhồi máu cơ tim sống được bao lâu?

Nhiều yếu tố nguy cơ gây nhồi máu cơ tim

Nhồi máu cơ tim là tình trạng lưu lượng máu đến một phần cơ tim bị giảm hoặc ngừng hoàn toàn bởi cục huyết khối gây tắc nghẽn động mạch vành. Đây là biến cố nghiêm trọng, gây thiếu máu cơ tim đột ngột và hoại tử vùng cơ tim bị thiếu máu. Nguyên nhân gây hẹp lòng mạch vành là do quá trình tiến triển của tình trạng xơ vữa động mạch vành. Thành động mạch vành bị tổn thương và thu hẹp theo thời gian do chất béo tích tụ và mảng bám phát triển. Khi mảng xơ vữa gây tắc hoàn toàn động mạch vành sẽ khiến cơ tim bị thiếu oxy, lâu dần sẽ gây chết tế bào cơ tim và hoại tử.

Theo BS-CK1 Lê Văn Tuyến, chuyên gia Tim mạch cho biết, trong y văn, nhồi máu cơ tim được chia theo thời gian khởi phát như: giai đoạn tối cấp (trong vòng <6 giờ đầu), giai đoạn cấp (6-24 giờ), giai đoạn bán cấp (1–7 ngày) và giai đoạn mạn tính (trên 7 ngày). Mặc dù y học phát triển, nhiều tiến bộ trong việc tầm soát và điều trị nhồi máu cơ tim, nhưng tỷ lệ tử vong do bệnh vẫn còn khá cao, chiếm khoảng 5-30%, phần lớn các trường hợp tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Thống kê của Bộ Y tế, năm 2023 cả nước có hơn 200.000 người tử vong do bệnh tim mạch (chiếm 33% tổng số ca tử vong). Trong đó, có tới 85% là do nhồi máu cơ tim. Thống kê của Viện Tim mạch Việt Nam, từ năm 2000 đến năm 2015, tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành tăng khoảng 1% mỗi năm và đã chiếm 25%, tương đương với 4 người trưởng thành thì có 1 người bị tăng huyết áp. Huyết áp cao làm tăng nguy cơ tử vong do đột quỵ lên 4 lần và tăng nguy cơ tử vong do bệnh lý tim mạch lên gấp 3 lần so với những người không mắc bệnh.