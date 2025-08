Việt Nam có số ca mắc và tử vong do ung thư tăng nhanh

Tại hội nghị, các chuyên gia cho biết, những năm gần đây, tình hình mắc và tử vong do ung thư trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang có xu hướng gia tăng rõ rệt.

Tại Việt Nam, theo thống kế của GLOBOCAN 2020, cứ 100.000 dân thì có khoảng 159 người mắc mới ung thư và khoảng 106 người tử vong do ung thư. Năm 2020, Việt Nam xếp thứ 91/185 về tỷ suất mắc mới và thứ 50/185 về tỷ suất tử vong do ung thư trên 100.000 dân. Dự báo thời gian tới, tỷ lệ mắc mới và tử vong do ung thư sẽ tiếp tục tăng do nhiều yếu tố khách quan như: tốc độ già hóa dân số tăng nhanh khiến tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tăng, đồng nghĩa với thời gian phơi nhiễm các yếu tố nguy cơ ung thư kéo dài hơn; dân số tăng dẫn đến số ca ung thư tuyệt đối tăng theo; ô nhiễm môi trường; người dân ngày càng quan tâm đến việc tầm soát, phát hiện sớm ung thư, góp phần làm tăng số ca được chẩn đoán…

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết, hiện nay, các phương pháp điều trị ung thư phổ biến tại Việt Nam chủ yếu là phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, điều trị bằng dược chất phóng xạ.

Gần đây, các phương pháp hiện đại như điều trị đích, miễn dịch trị liệu, virus trị liệu, và vaccine đã bắt đầu được triển khai. Trong đó, miễn dịch trị liệu ung thư là một trong những tiến bộ vượt bậc của y học hiện đại, đã được ứng dụng rộng rãi và thành công tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới.

“Sự ra đời của miễn dịch trị liệu, kết hợp với các kỹ thuật sinh học phân tử tiên tiến như giải trình tự gen thế hệ mới và phân tích đột biến gen, đã mở ra một cuộc cách mạng trong chẩn đoán và điều trị ung thư. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả với những bệnh nhân thất bại với các điều trị thông thường, hoặc có thể được kết hợp ngay từ đầu để nâng cao hiệu quả điều trị”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức thông tin.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện có hơn 63 quốc gia thành lập Hội Miễn dịch trị liệu ung thư. Tại Việt Nam, Hội Miễn dịch trị liệu ung thư Việt Nam được Bộ Nội vụ phê duyệt thành lập vào năm 2023.

Hội nghị đã có 53 báo cáo khoa học với rất nhiều vấn đề được đưa ra, rất cần thiết và rất kịp thời, phù hợp với định hướng của ngành y tế trong sự nghiệp phát sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.

