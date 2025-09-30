Còn 39.746 người nghỉ việc chưa được chi trả kinh phí theo chính sách quy định

Ngày 30-9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn tại, vướng mắc khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý tồn tại, vướng mắc khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Công điện nêu rõ, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay vẫn còn một số vướng mắc, tồn tại như còn 16.009 cơ sở nhà đất cần sắp xếp, 299 xã chưa có xe ô tô, 18 xã chưa mở được tài khoản kho bạc, 32 xã chưa được trả lương tháng 8, nhiều xã chưa bố trí được kế toán trưởng, 39.746 người chưa được chi trả kinh phí theo chính sách quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Cùng với đó, nhiều nghị định, thông tư do Bộ Tài chính chủ trì còn chậm được ban hành.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương hướng dẫn UBND các tỉnh, thành, Kho bạc nhà nước và các đơn vị liên quan thực hiện ngay việc bố trí kế toán trưởng các xã, phường, đặc khu còn thiếu; đăng ký mở tài khoản trả lương và thực hiện chi trả kinh phí theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 5-10.

Cùng với đó, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công, tránh thất thoát lãng phí; trang bị xe ô tô cho các xã, phường, đặc khu còn thiếu (điều chuyển hoặc mua mới theo quy định).

LÂM NGUYÊN