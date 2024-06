Con tâm thần dùng gậy sắt đánh tử vong cha mẹ ruột

Ngày 8-6, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Đình Quỳnh (sinh năm 1975, ở thôn Đồng Mỹ, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về hành vi giết người. Đặc biệt, nạn nhân trong vụ việc này chính là cha mẹ đẻ của nghi phạm.

Qua điều tra, khoảng 5 giờ 30 phút sáng 8-6, Quỳnh đã đến nhà cha mẹ đẻ là ông Nguyễn Đình N. và bà Hoàng Thị N. (cùng sinh năm 1939, ở thôn Đồng Mỹ), phía sau nhà Quỳnh và dùng gậy sắt đánh cha mẹ mình tử vong.

Đối tượng Nguyễn Đình Quỳnh bị bắt sau khi gây án. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi gây án, Quỳnh đã bị Công an huyện Yên Mỹ phối hợp Công an xã Lý Thường Kiệt khống chế bắt giữ. Công an cũng làm rõ, Quỳnh là đối tượng tâm thần điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hưng Yên từ năm 2013 đến tháng 1-2024, đang ở gia đình và trong danh sách người tâm thần có nguy cơ phạm tội của địa phương.

NGUYỄN QUỐC