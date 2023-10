Công an bắt nhanh nhóm đối tượng nổ súng khiến 2 người nhập viện

Ngày 23-10, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM tiếp tục điều tra truy bắt nhóm đối tượng nổ súng khiến 2 người nhập viện trên địa bàn.

Trước đó, tối 21-10, anh T. (sinh năm 1994) và anh N. (sinh năm 1993) cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu ở trước dãy nhà trọ trong con hẻm trên đường Tỉnh lộ 43 (phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TPHCM). Lúc này, ông Ph. (sinh năm 1979, ngụ TP Thủ Đức) đi xe máy ngang qua nhóm, có nói sao ăn nhậu mà chiếm hết đường… rồi rời đi.

Một lúc sau, ông P. đi xe máy quay lại thì một người trong nhóm có nói là khi nãy ông P. chửi gì?… Lúc này, hai bên nói chuyện cự cãi và ông P. bị người trong nhóm anh T. đánh nên bỏ đi.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, ông P. tiếp tục quay lại chỗ nhóm anh T. nhậu và nói chuyện. Cùng lúc này, một nhóm (hơn 10 người) đi xe máy chạy tới rồi nổ nhiều phát súng.

Sau đó, nhóm cầm hung khí xông vào đuổi chém nhóm anh T. Gây án xong, nhóm này cùng ông P. lên xe tẩu thoát. Riêng anh T., anh N. và một người khác bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, thu giữ một số vỏ đạn. Anh T. cho biết, mới tổ chức đám cưới xong thì mời bạn bè tới khu nhà trọ ăn nhậu thì dẫn tới vụ việc.

Quá trình điều tra, công an đã bắt giữ được 10 đối tượng có liên quan vụ việc. Hiện công an đang khẩn trương truy bắt các nghi can còn lại để xử lý theo quy định.