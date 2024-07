Công an cùng ngân hàng hỗ trợ người dân cài đặt sinh trắc học ở TPHCM

Từ các vụ lừa đảo cài đặt sinh trắc học, công an cùng ngân hàng đã ký kết hợp tác hỗ trợ người dân cài đặt sinh trắc học trên ứng dụng của tất cả các ngân hàng nhằm góp phần phòng ngừa tội phạm lừa đảo, hack tài khoản ngân hàng.

Ngày 9-7, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) cho biết, đơn vị đã ký kết hợp tác với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MQ) về việc hỗ trợ người dân cài đặt sinh trắc học trên ứng dụng của tất cả các ngân hàng.

Theo Công an huyện Củ Chi, trước đó ngày 1-7, Ngân hàng Nhà nước triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán thẻ ngân hàng và các giao dịch chuyển khoản trực tuyến trên 10 triệu đồng bắt buộc phải được xác thực sinh trắc học…

Tuy nhiên, lợi dụng tình trạng quá tải, nhiều khách hàng gặp khó khăn khi xác thực sinh trắc học, đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng hướng dẫn cài đặt sinh trắc học để chiếm đoạt tài sản, thông tin khách hàng.

Công an xác định thủ đoạn các đối tượng là gọi điện cho người dân, tự xưng là nhân viên ngân hàng. Sau đó, đối tượng yêu gửi thông tin cá nhân, ảnh chụp căn cước công dân.

Thậm chí, đối tượng gọi video xác thực khuôn mặt, thu thập giọng nói, cử chỉ. Chưa dừng lại, đối tượng còn đề nghị người dân truy cập vào đường link lạ để tải và cài đặt ứng dụng hỗ trợ việc thu thập sinh trắc học trên điện thoại.

Để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như các biện pháp bảo đảm an toàn và hỗ trợ cài đặt sinh trắc học trực tuyến, công an đề nghị người dân không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng, thông tin cá nhân… cho bất kỳ người nào, kể cả nhân viên ngân hàng; tuyệt đối cảnh giác không truy cập vào link lạ qua Facebook, Zalo, SMS… gửi đến điện thoại để tránh bị lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân.

Người dân cần cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin về các vụ lừa đảo sử dụng công nghệ cao để có thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm hiện nay.

