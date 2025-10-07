Công an Hà Nội khuyến cáo không di chuyển vào những điểm ngập úng

Cơn mưa sáng sớm 7-10 tại Hà Nội khiến nhiều tuyến phố ngập nước, gây khó khăn cho việc di chuyển của các phương tiện. Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, Công an TP Hà Nội phát cảnh báo những điểm ngập, các phương tiện nên chọn lộ trình phù hợp.

Sáng cùng ngày, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành thành phố triển khai công tác phòng, chống ùn tắc giao thông.

‎Ghi nhận của lực lượng chức năng trên địa bàn, Hà Nội đã xuất hiện nhiều điểm ngập úng. Công an TP Hà Nội đã công bố danh sách các điểm ngập úng:‎

‎Theo đó, các điểm đang ngập úng gồm các tuyến đường: Thụy Khuê (đoạn trường Chu Văn An - Dốc La Pho), Mạc Thị Buởi, Phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Bùi Xương Trạch (từ số 49 đến số 93 Bùi Xương Trạch), Huỳnh Thúc Kháng (Ngã 3 Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng), Thành Công.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội túc trực tại các điểm ngập úng để hướng dẫn, hỗ trợ người dân

‎Các tuyến Mỹ Đình - Thiên Hiền, Lê Đức Thọ (quảng trường Sân vận động Mỹ Đình), Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa), Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau tòa nhà Keangnam), Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC), Hoàng Quốc Việt (đoạn Đại học Điện Lực), Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội), Hoa Bằng (tại ngõ 99), Trần Cung (đoạn cây xăng A38), Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19-8), Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm), Nguyễn Trãi (Trường Đại học KHXH và NV, đoạn bên chẵn làn xe buýt), Quan Nhân, Quang Trung (trước Trường THPT Nguyễn Huệ), Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê), Yên Nghĩa (từ Bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La), Phố Xốm (đoạn đối diện tòa nhà Hải Phát), Lê Lợi - Trần Hưng Đạo (khu vực xung quanh chợ Hà Đông), đường Quyết Thắng, Tô Hiệu (trước chi cục thuế và tòa nhà HUD3), Đường Quốc lộ 6 (đoạn tổ dân phố 1+4 phường Yên Nghĩa), khu TT18, Phú La…

Học sinh ở khu Văn Quán (Hà Đông - Hà Nội) đến trường lúc sáng sớm 7-10

‎Các tuyến Ngọc Lâm (đoạn ngã ba Long Biên), Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97), đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall), Cổ Linh (trước và đối diện Trường THCS Long Biên), gầm chui xe lửa phố Thiên Đức.

ĐỖ TRUNG