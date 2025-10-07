Bão số 11 tan, nhiều nơi mưa lớn: Lốc xoáy tốc mái nhiều công trình, đánh chìm nhiều tàu

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng 6-10, tâm bão số 11 đã di chuyển sâu vào địa phận tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc của Việt Nam. Tuy nhiên, hoàn lưu bão số 11 đã tạo các ổ mây dông gây mưa cục bộ từ Thanh Hóa ra miền núi phía Bắc.

Đến chiều tối 6-10, lượng mưa lớn nhất tại một số trạm đo như sau: Quảng Ninh 129mm, Hải Phòng 109mm… Ở tỉnh Sơn La, một số phường như: Vân Sơn, Mộc Châu, Thảo Nguyên… có mưa lớn cục bộ, ngập nặng. Nhiều học sinh ở các điểm trường bản Pa Kha, Bó Nhàng, Chiềng Đi (xã Vân Hồ) phải nghỉ học.

Nhà máy Thủy điện Sơn La đã có thông báo mở 1 cửa xả đáy vào 16 giờ ngày 6-10. Mưa lớn cũng gây ngập, ách tắc giao thông nhiều xã, phường của tỉnh Sơn La.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Vân Hồ, cơ sở Thảo Nguyên (ở phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) bị nước tràn vào, buộc y bác sĩ cùng người dân di chuyển hơn 200 bệnh nhân cùng người thân lên tầng cao hơn. Hiện nay, các lực lượng cứu hộ đang dọn dẹp, khử khuẩn, sắp xếp lại cơ sở để sớm ổn định hoạt động khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và nhân viên bệnh viện.

Chiều 6-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát tin cảnh báo cuối cùng về cơn bão này; cùng những bản tin cảnh báo nguy cơ mưa lớn sau hoàn lưu bão số 11 từ đêm 6-10 đến ngày 8-10. Phạm vi mưa gió mở rộng xuống khu vực Bắc tỉnh Nghệ An. Trong 1-2 ngày sẽ tái xuất lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng; sông Thao, sông Chảy (tỉnh Lào Cai), sông Lô (tỉnh Tuyên Quang)…

Ngày 6-10, ông Phan Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng chức năng, các đoàn thể hỗ trợ người dân trên địa bàn khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra để sớm ổn định lại cuộc sống, nhất là ưu tiên các gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, tối 5-10, lốc xoáy làm tốc mái 15 nhà ở, mái che, công trình chăn nuôi của người dân ở xã Sơn Tiến...

Cũng trong tối 5-10, tại vùng biển các xã Kỳ Xuân, Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh), lốc xoáy đánh chìm 7 chiếc tàu đánh cá của ngư dân địa phương đang hành nghề câu mực trên biển cách bờ 4-8km. Các ngư dân đã được lực lượng chức năng và người dân kịp thời cứu sống đưa vào bờ an toàn. Cho đến chiều 6-10, người dân và các lực lượng chức năng đã trục vớt và đưa vào bờ 5 chiếc tàu; 2 chiếc còn lại chưa thể trục vớt.

Lực lượng chức năng và người dân kéo thuyền cá gặp nạn trên biển vào bờ tại xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, chiều 6-10

Ngày 6-10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ NN-MT, ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng - Thủy văn, cho biết, nhiệm vụ của cơ quan khí tượng là quan trắc, dự báo và phát bản tin cảnh báo, chứ không có thẩm quyền ra quyết định hành chính cho các ngành khác. Đơn cử như trận mưa lớn ngày 30-9 tại Hà Nội (gây ngập khắp nơi nhưng học sinh vẫn đến trường, gây bức xúc dư luận), các đơn vị liên quan đã nhận được bản tin cảnh báo, nhưng quyết định ứng phó tùy thuộc vào điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Cùng ngày, bà Trần Thị Yến, Chủ tịch UBND xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, địa phương sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để tìm giải pháp xử lý tình trạng mưa lớn cuốn trôi bùn đất đỏ xuống đường, ảnh hưởng đến đời sống người dân ở thôn Tân Lập A (xã Đăk Mar).

Ghi nhận tại hiện trường, bùn đất phủ một phần lòng đường Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phải đặt biển cảnh báo, hướng dẫn phương tiện di chuyển chậm để đảm bảo an toàn. Đến sáng 6-10, khi người dân đang thu dọn bùn đất trong nhà thì trời tiếp tục đổ mưa, buộc nhiều hộ phải dùng bao cát chắn trước cửa để ngăn bùn tràn thêm.

Ngày 6-10, Sở NN-MT tỉnh Tây Ninh cho biết, do mưa lớn, cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về làm mực nước trên các sông rạch ở khu vực Đồng Tháp Mười dâng cao, gia tăng nguy cơ ngập úng rau màu, cây trồng trên địa bàn. Trong đó, riêng xã Hưng Điền hiện có 250ha lúa có nguy cơ ngập nặng.

Hiện nay, tại xã Hưng Điền và các địa phương khác trong vùng Đồng Tháp Mười, nước đã mấp mé bờ ruộng. Ngành nông nghiệp khuyến cáo, chính quyền địa phương cần hỗ trợ người dân khẩn trương gia cố đê bao, bờ ruộng, phòng tránh ngập úng, hạn chế thiệt hại.

Trước tình hình trên, Sở NN-MT tỉnh Tây Ninh yêu cầu UBND xã Hưng Điền và các địa phương khẩn trương rà soát, gia cố các bờ bao xung yếu; chủ động các phương án tiêu thoát nước phòng, chống ngập úng; thường xuyên theo dõi tình hình lũ, triều cường để có biện pháp xử lý kịp thời.

Chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất Ngày 6-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, chủ tịch UBND các tỉnh thành khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa không lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo về ứng phó bão số 11; tập trung chỉ đạo theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên, liên tục diễn biến tình hình, triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các biện pháp phòng chống, ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Chủ tịch UBND các tỉnh thành, nhất là ở khu vực trung du và miền núi, phải chỉ đạo, huy động lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, không để lũ chồng lũ. PHAN THẢO

NHÓM PV