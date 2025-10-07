Sáng nay 7-10, Hà Nội mênh mông nước, học sinh tiếp tục được nghỉ học

Trước tình hình này, nhiều trường học tiếp tục có thông báo khẩn vào sáng sớm nay tới các phụ huynh, cho học sinh nghỉ học ở nhà để học trực tuyến.
Theo thông báo của cơ quan chức năng tính đến 7 giờ sáng 7-10, lượng mưa tại nhiều nơi ở Hà Nội đã lớn hơn 70mm; mưa tập trung nhiều tại các xã, phường, như: Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Từ Liêm, Chương Mỹ, Xuân Mai và khu vực trung tâm.
Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ cảnh báo, mưa lớn gây ngập úng 0,2-0,5m tại nhiều tuyến phố nội thành, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập kéo dài 1-3 giờ, có nơi lâu hơn. Các khu vực có nguy cơ ngập sâu, như các phố: Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Xiển, Linh Đàm… Khu vực ngoại thành, nguy cơ ngập và sạt lở tập trung tại các xã: Ba Vì, Sơn Tây, Suối Hai, Trung Giã, Kim Anh…
Ghi nhận của phóng viên cho thấy dù đã bắt đầu vào giờ cao điểm đi làm nhưng trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, như: Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã… vẫn khá thưa vắng do nhiều nơi bị ngập và học sinh được học trực tuyến ở nhà nên chưa xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.