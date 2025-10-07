Sáng nay 7-10, Hà Nội mênh mông nước, học sinh tiếp tục được nghỉ học

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11, từ đêm qua tới sáng nay 7-10, trên địa bàn Hà Nội đã có mưa lớn, kèm dông gió và sấm chớp liên tục. Mưa to đã làm nhiều khu dân cư và đường phố ở Hà Nội bị ngập sâu, ảnh hưởng tới người dân.

Trước tình hình này, nhiều trường học tiếp tục có thông báo khẩn vào sáng sớm nay tới các phụ huynh, cho học sinh nghỉ học ở nhà để học trực tuyến.

Theo thông báo của cơ quan chức năng tính đến 7 giờ sáng 7-10, lượng mưa tại nhiều nơi ở Hà Nội đã lớn hơn 70mm; mưa tập trung nhiều tại các xã, phường, như: Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Từ Liêm, Chương Mỹ, Xuân Mai và khu vực trung tâm.

Bản đồ mưa sáng nay ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

Từ sáng sớm, nhiều tuyến đường ở Hà Nội đã ngập trong nước. Ảnh: VIỆT ANH

Mưa to kéo dài suốt đêm khiến tuyến phố Đội Cấn bị ngập sâu. Ảnh: VIỆT ANH

Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ cảnh báo, mưa lớn gây ngập úng 0,2-0,5m tại nhiều tuyến phố nội thành, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập kéo dài 1-3 giờ, có nơi lâu hơn. Các khu vực có nguy cơ ngập sâu, như các phố: Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Xiển, Linh Đàm… Khu vực ngoại thành, nguy cơ ngập và sạt lở tập trung tại các xã: Ba Vì, Sơn Tây, Suối Hai, Trung Giã, Kim Anh…

Danh sách các tuyến phố có nguy cơ ngập sâu vào sáng 7-10

Nước ngập mênh mông trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội vào sáng nay 7-10

Nước ngập mênh mông tại khu vực Yên Nghĩa, đường phố khá vắng

Ghi nhận của phóng viên cho thấy dù đã bắt đầu vào giờ cao điểm đi làm nhưng trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, như: Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã… vẫn khá thưa vắng do nhiều nơi bị ngập và học sinh được học trực tuyến ở nhà nên chưa xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

KHÁNH NGUYỄN