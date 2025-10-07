Xã hội

Sáng nay 7-10, Hà Nội mênh mông nước, học sinh tiếp tục được nghỉ học

SGGPO

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11, từ đêm qua tới sáng nay 7-10, trên địa bàn Hà Nội đã có mưa lớn, kèm dông gió và sấm chớp liên tục. Mưa to đã làm nhiều khu dân cư và đường phố ở Hà Nội bị ngập sâu, ảnh hưởng tới người dân.

Trước tình hình này, nhiều trường học tiếp tục có thông báo khẩn vào sáng sớm nay tới các phụ huynh, cho học sinh nghỉ học ở nhà để học trực tuyến.

Theo thông báo của cơ quan chức năng tính đến 7 giờ sáng 7-10, lượng mưa tại nhiều nơi ở Hà Nội đã lớn hơn 70mm; mưa tập trung nhiều tại các xã, phường, như: Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Từ Liêm, Chương Mỹ, Xuân Mai và khu vực trung tâm.

z7089118775656_128a039677856eb4e7bde6fea538a1de.jpg
Bản đồ mưa sáng nay ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
z7089137029480_ec9c46c5d5d5ff27e2aa2b2712bda720.jpg
Từ sáng sớm, nhiều tuyến đường ở Hà Nội đã ngập trong nước. Ảnh: VIỆT ANH
z7089137028830_bb0c9ebacfd50b8ce6019697f7ad4dae.jpg
Mưa to kéo dài suốt đêm khiến tuyến phố Đội Cấn bị ngập sâu. Ảnh: VIỆT ANH

Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ cảnh báo, mưa lớn gây ngập úng 0,2-0,5m tại nhiều tuyến phố nội thành, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập kéo dài 1-3 giờ, có nơi lâu hơn. Các khu vực có nguy cơ ngập sâu, như các phố: Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Xiển, Linh Đàm… Khu vực ngoại thành, nguy cơ ngập và sạt lở tập trung tại các xã: Ba Vì, Sơn Tây, Suối Hai, Trung Giã, Kim Anh…

z7089118780281_6fb4ec0877040bd7d5f148ea2311a1e2.jpg
Danh sách các tuyến phố có nguy cơ ngập sâu vào sáng 7-10
Nước ngập mênh mông trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội vào sáng nay 7-10
z7089147269968_2559470db0ce17720533b2e80c1fac59.jpg
Nước ngập mênh mông tại khu vực Yên Nghĩa, đường phố khá vắng

Ghi nhận của phóng viên cho thấy dù đã bắt đầu vào giờ cao điểm đi làm nhưng trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, như: Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã… vẫn khá thưa vắng do nhiều nơi bị ngập và học sinh được học trực tuyến ở nhà nên chưa xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Tin liên quan
KHÁNH NGUYỄN

Từ khóa

Phố Đội Cấn Cự Lộc Suối Hai Trung Giã Quan Nhân Láng Hạ Suốt đêm Lê Văn Lương Nguyễn Tuân Từ Liêm mưa bão số 11 Hà Nội ngập học sinh nghỉ học

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn