Mưa lớn gây ngập diện rộng ở Hà Nội sáng 7-10

Đường Nguyễn Xiển ở phía Tây Nam Hà Nội sáng sớm 7-10

Từ nửa đêm qua đến sáng nay 7-10, Hà Nội hứng trận mưa như trút kèm sấm sét liên hồi. Sáng sớm, nhiều tuyến đường, tuyến phố ngập sâu. Nhiều người dân phải dậy từ 3-4 giờ sáng để đi làm, tránh ùn tắc vào giờ cao điểm.

Đến gần 7 giờ, mưa vẫn chưa dứt, trời tối đen.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát thông tin cảnh báo, lúc 6 giờ 15, khu vực Hà Nội có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 6 giờ qua là 50 đến 100mm, một số trạm đo được lượng mưa lớn như Sóc Sơn 157,2mm, Mễ Trì 100,2mm.

Ổ mây với túi nước khổng lồ đang phủ lên Hà Nội, ảnh radar lúc 7 giờ sáng nay

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50 đến 100mm, cục bộ trên 150mm. Mưa sẽ giảm nhanh từ chiều tối và đêm nay.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân cần đề phòng ngập úng tại các khu vực trũng thấp trong nội thành. Đợt mưa này có thể gây ngập sâu 0,2-0,4m ở nhiều tuyến phố, thời gian ngập từ 1 đến 3 giờ, có nơi lâu hơn.

Clip Hà Nội ngập lênh láng nước từ sáng sớm nay 7-10

Các điểm có nguy cơ ngập gồm: Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, Tràng Tiền - Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến, Nguyễn Siêu - Ngõ Gạch, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Cầu Giấy, Phạm Hùng, Duy Tân, Tô Hiệu, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Giải Phóng, Tân Mai, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm cùng nhiều khu vực khác.

PHÚC HẬU