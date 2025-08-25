Công an Hà Nội khuyến cáo người dân khi đi xem diễu binh, diễu hành

Theo Công an TP Hà Nội, trong 2 lần tổng hợp luyện, bên cạnh những hình ảnh đầy tự hào, thì vẫn còn những hành vi, hình ảnh chưa đẹp, một số hành vi thiếu ý thức đã gây không nhỏ tới an ninh trật tự.

Chiều 25-8, Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình tổ chức tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vừa qua đã xuất hiện tình trạng người dân xả rác bừa bãi, giẫm đạp lên thảm cỏ, luống hoa mới trồng, chen lấn, xô đẩy gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh, thậm chí là chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Luống hoa trước và sau khi tổ chức tổng hợp luyện ngày 24-8

Cùng với đó, sau các buổi tổng hợp luyện, trên nhiều tuyến đường, một bộ phận người dân thiếu ý thức đã vứt rác bừa bãi, giẫm nát những luống hoa được trồng, chăm sóc nhiều tuần, khiến công sức của bao người bị phá hỏng chỉ trong chốc lát.

Trong 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 21 và 24-8, từ 10 giờ đến 23 giờ 30 phút, hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an TP Hà Nội trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến, chốt; hơn 5.000 lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đã được huy động để triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự.

Một số người dân leo lên cây gây mất cảnh quan và nguy hiểm cho bản thân cũng như người xung quanh

Lực lượng Công an TP Hà Nội huy động đi sớm, về muộn, tất cả vì mục tiêu chung đó là đảm bảo cho hoạt động diễu binh diễu hành được đảm bảo, thông suốt, cho người dân đến xem được thuận lợi, an ninh và an toàn. Song, theo Công an TP Hà Nội, vẫn có những đối tượng ngông cuồng, coi thường pháp luật, "thông chốt" đâm thẳng xe máy vào lực lượng thực thi nhiệm vụ…

Tất cả những trường hợp cố tình vượt qua hàng rào an ninh, hay gây gổ đánh nhau đã bị lực lượng chức năng kiên quyết nhắc nhở, những trường hợp chống người thi hành công vụ đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm.

Trên các con phố, hình ảnh rác ở lại sau những buổi xem tổng hợp luyện

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã xử phạt một số trường hợp cố tình đi vào khu vực cấm, cản trở hoạt động diễu binh diễu hành. Một số trường hợp sử dụng máy bay không người lái trái phép để quay phim chụp ảnh cũng bị thu giữ thiết bị và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo, yêu nước thật sự bắt đầu từ những điều nhỏ nhất như: giữ gìn cảnh quan, cư xử văn minh, hãy để lại sau lưng những nụ cười và kỷ niệm đẹp, chứ đừng để lại rác, hay những vết giày trên thảm cỏ, luống hoa.

Sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện lòng tự hào và trách nhiệm công dân. Việc một bộ phận nhỏ người dân có hành vi gây mất trật tự đã làm lu mờ phần nào bức tranh đẹp của ngày lễ.

ĐỖ TRUNG