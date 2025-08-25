Nhóm bạn trẻ “xắn tay” nhặt rác sau buổi hợp luyện

Sau khi kết thúc buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành, nhiều nhóm bạn trẻ nán lại, đi gom rác, phụ giúp công nhân vệ sinh dọn dẹp trong đêm tối.

Đi xem hợp luyện, ai ai cũng chuẩn bị đồ ăn, nước uống, hoặc mua ở các cửa hàng lân cận để có thể ngồi chờ xem từ sáng sớm đến tối muộn. Ghi nhận sau khi kết thúc buổi hợp luyện, hàng ngàn người dân di chuyển ra các ngả đường để về nhà.

Một bạn nam tham gia quét dọn đường phố sau buổi tối hợp luyện 24-8, tại phố Lê Trực. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Tuy nhiên, trên đường, nhiều chai nước, hộp mì tôm, áo mưa nilong, đồ ăn thừa, ống hút... bị vứt la liệt khắp các con phố Trần Phú, Lê Trực, Nguyễn Thái Học, đường Hùng Vương…

Người trẻ đi nhặt rác, gom vào túi tập kết về các xe rác. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ghi nhận lúc 22 giờ ngày 24-8, nhiều bạn trẻ đã “xắn tay” đi gom nhặt rác, quét dọn phụ giúp nhân viên vệ sinh, trở thành hình ảnh đẹp trong đêm tối. Bạn Hồng Nhung (23 tuổi), cho biết: “Lượng rác quá nhiều, chúng em không thể làm ngơ. Hơn nữa, nếu không cùng thu dọn, không biết các anh chị sẽ phải dọn đến bao giờ thì mới được nghỉ ngơi nữa”.

Các bạn trẻ dọn dẹp đường phố. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nhiều ý kiến cho rằng, yêu nước không chỉ thể hiện qua các khẩu hiệu “đao to búa lớn”, mà yêu nước được thể hiện ngay ở những hành động tuy nhỏ bé nhưng thiết thực như giữ môi trường sạch đẹp.

HÀ NGUYỄN