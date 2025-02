Công an làm việc với 2 người đăng tin sai sự thật về bắt cóc trẻ em

Ngày 12-2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an xã Bình Minh và Công an xã Bình Giang, huyện Thăng Bình làm việc và răn đe đối với 2 đối tượng đăng tải tin bài sai sự thật về bắt cóc trẻ em trên mạng xã hội.