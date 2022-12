Công an mời thiếu niên 15 tuổi mua dâm rồi cướp điện thoại lên làm việc

Ngày 29-12, tin từ Công an phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên cho hay, lực lượngcông an phường đã xác định và mời đối tượng Lê Phước T. (15 tuổi, trú tại xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cùng người giám hộ (do T. chưa đủ 16 tuổi) về trụ sở để phối hợp điều tra, xác minh làm rõ hành vi cướp tài sản.

Tại công an phường, bước đầu T. khai nhận, khoảng 19 giờ ngày 28-12, T. liên hệ và hẹn với L.T.K.M (20 tuổi, tạm trú phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) đến nhà nghỉ H.G. thuộc khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên để mua bán dâm.

Sau khi mua dâm xong, T. dùng dao khống chế và gây thương tích cho M. để cướp chiếc điện thoại hiệu iPhone 14 Pro Max rồi tẩu thoát. Còn M. được nhân viên nhà nghỉ đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Sau khi cướp được chiếc điện thoại, T. về chỗ làm thuê cho một quán nhậu trên địa bàn phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên lẩn trốn. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng công an phường đến mời T. về trụ sở làm việc cùng chiếc điện thoại tang vật chưa kịp tiêu thụ.

Hiện, Công an TP Long Xuyên đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan tới việc L.T.K.M được cho là đã bán dâm cho T., luật sư Đoàn Công Thiện, Đoàn Luật sư tỉnh Kiên Giang cho rằng, ngoài việc xử lý hành vi cướp tài sản của T., công an cũng cần phải điều tra làm rõ hành vi của M. theo tội danh giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người khác từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, được quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.