Xử lý trường hợp đăng tin sai về bảo hiểm y tế

Ngày 9-7, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp Công an phường Hòa Xuân tiến hành xử lý 1 trường hợp đăng tin sai sự thật về bảo hiểm y tế, gây hoang mang cho người dân.