Công an quận 3 ra quân đấu tranh với “tín dụng đen”

Ngày 15-3, Công an quận 3 (TPHCM) đã tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tuyên truyền, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen” trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Lại Phước Xuân, Trưởng Công an quận 3 yêu cầu tất cả các đơn vị trực thuộc đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm nói chung, tội phạm “tín dụng đen” nói riêng; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, bình yên và hạnh phúc cho người dân.

Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời, ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện, không để trở thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; kéo giảm tội phạm hình sự; tập trung trấn áp mạnh các băng nhóm có tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm cố ý gây thương tích; triệt xóa các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp…

Phát biểu tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND quận 3 yêu cầu các các bộ, chiến sĩ Công an quận 3 thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh trật tự; kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để diễn biến tình hình phức tạp; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, gần dân, sâu sát cơ sở, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân.

Sau lễ ra quân, cán bộ, chiến sĩ Công an quận 3 cùng các ban ngành, đoàn thể phát 5.000 tờ rơi có nội dung tuyên truyền người dân về hoạt động “tín dụng đen” để tránh bị sập bẫy; tháo gỡ quảng cáo, tờ rơi liên quan “tín dụng đen” ở các tuyến đường, khu dân cư…

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tổng hợp tên, số điện thoại, địa chỉ của các loại tội phạm để phục vụ việc điều tra ngăn chặn loại tội phạm “tín dụng đen”; Tuyên truyền cho người dân về phương thức, thủ đoạn, cách tố giác với loại tội phạm lừa đảo bằng chiêu gọi điện “có con cấp cứu ở viện phải chuyển tiền” và các loại tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao.