Công an tiếp tục xử lý vi phạm nồng độ cồn

Chiều 22-11, Bộ Công an cho biết, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên toàn quốc sẽ bắt đầu từ ngày 15-12.

Theo đó, Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; kịp thời đấu tranh hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trong đó, tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm cướp giật, trộm cắp và các loại tội phạm khác thường xảy ra trong dịp tết.

Bộ Công an cũng đề nghị công an các đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia; đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán… Đặc biệt, tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm theo các chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, quá tải, xe khách, xe container; có phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép.