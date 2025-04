Công an tìm người nhảy sông và điều tra vụ treo cổ ở cầu Bình Lợi

Tối 8-4, Công an TPHCM cùng các đơn vị liên quan đang tìm kiếm nam thanh niên nhảy xuống sông Sài Gòn mất tích và điều tra vụ thi thể người chết trong tư thế treo cổ ở dạ cầu Bình Lợi được người dân phát hiện.

Khoảng 16 giờ 35 cùng ngày, nam thanh niên đi bộ đến giữa cầu Bình Lợi (giáp ranh quận Bình Thạnh và TP Thủ Đức) bỏ lại đôi dép rồi bất ngờ trèo qua lan can cầu gieo mình xuống sông Sài Gòn mất tích. Do sự việc quá bất ngờ nên mọi người không kịp can ngăn.

Đôi dép của nam thanh niên để lại hiện trường

Cùng thời điểm, một số người dân khi đi xuống khu vực dạ cầu Bình Lợi thì hốt hoảng phát hiện thi thể một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ. Ngay lập tức, sự việc đã được trình báo công an.

Lực lượng chức năng tại hiện trường

Nhận tin, lực lượng chức năng có mặt triển khai tìm kiếm nam thanh niên mất tích dưới sông. Tại hiện trường, công an thu giữ một chiếc ví, bên trong có giấy tờ tùy thân mang tên N.N.H. (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Phú Yên). Người thân của nạn nhân sau khi nhận được tin báo cũng có mặt tại hiện trường trong sự đau xót.

Đồng thời, công an cũng khám nghiệm hiện trường vụ việc người đàn ông treo cổ dưới dạ cầu Bình Lợi. Cơ quan chức năng xác định nạn nhân khoảng từ 30 đến 35 tuổi, mặc áo thun ngắn tay và quần thun đen dài. Hiện tại, danh tính của nạn nhân vẫn đang được xác minh.

NAM DUY