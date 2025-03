Công an tỉnh Gia Lai vào cuộc làm rõ vụ nhân viên y tế bị đánh nhập viện

Liên quan đến thông tin báo chí phản ánh nhân viên y tế bị hành hung, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Công an tỉnh vào cuộc làm rõ.

Ngày 5-3, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản về việc kiểm tra, xử lý, phản hồi thông tin các báo phản ánh về việc nhân viên Trạm y tế xã Kon Thụp, huyện Mang Yang bị đánh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các nội dung báo chí phản ánh về việc nữ nhân viên Trạm y tế xã Kon Thụp bị nhóm người đàn ông say rượu đánh nhập viện; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 10-3.

Liên quan đến vụ việc, Sở Y tế Gia Lai đã yêu cầu Giám đốc Trung tâm y tế huyện Mang Yang thăm hỏi, động viên nhân viên y tế bị hành hung; động viên tinh thần làm việc vì bệnh nhân phục vụ, không hoang mang dao động trước vụ việc như trên cho toàn bộ viên chức của Trung tâm y tế.

Hình ảnh nhân viên y tế bị 3 người đàn ông vây đánh

Trước đó, như Báo SGGP Online đã phản ánh, trên mạng lan truyền clip 3 người đàn ông vây đánh một người phụ nữ. Qua xác minh, người bị đánh là bà L.T.T.T. (sinh năm 1972), nhân viên Trạm y tế xã Kon Thụp. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 11-2 ngay trong Trạm y tế xã Kon Thụp.

Theo lãnh đạo Trạm Y tế xã Kon Thụp, trước lúc vụ việc xảy ra, Trạm có tiếp nhận ba người đàn ông say rượu vào sơ cấp cứu do bị ngã. Trong đó, có hai người bị thương nhẹ và một người bị thương ở vùng đầu. Do người bệnh bị thương vùng đầu cần chụp phim, vượt quá khả năng của Trạm nên nhân viên hướng dẫn lên tuyến trên. Người bệnh không đồng ý và xảy ra tranh cãi. Sau đó, nhóm người này lao vào đánh nhân viên y tế, gây thương tích. Hiện bà T. đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 211 (tỉnh Gia Lai).

HỮU PHÚC