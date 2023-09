Công an TP Hà Nội: Hậu quả vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng, hơn 30 người tử vong

Cập nhật thông tin vào trưa 13-9 từ Công an TP Hà Nội, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, C07 và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt. Hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng: hơn 30 người tử vong.